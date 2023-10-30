Пробка образовалась из-за трех аварий
В Перми на Красавинском мосту и Западном обходе образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты» там образовалось три аварии.
«Два ДТП произошли в левом ряду. Одна авария — в среднем», — отмечено в «Яндекс.Картах». Никто из людей не пострадал, а машины получили легкие повреждения, передает «АиФ-Пермь» информацию от пресс-службы МВД по Пермскому краю.
Пробка начинается на Западном обходе
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