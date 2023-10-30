В Перми встало движение на Красавинском мосту. Скрин

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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Пробка образовалась из-за трех аварий Фото:

В Перми на Красавинском мосту и Западном обходе образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты» там образовалось три аварии.

«Два ДТП произошли в левом ряду. Одна авария — в среднем», — отмечено в «Яндекс.Картах». Никто из людей не пострадал, а машины получили легкие повреждения, передает «АиФ-Пермь» информацию от пресс-службы МВД по Пермскому краю.

Пробка начинается на Западном обходе
Пробка начинается на Западном обходе

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В Перми на Красавинском мосту и Западном обходе образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты» там образовалось три аварии. «Два ДТП произошли в левом ряду. Одна авария — в среднем», — отмечено в «Яндекс.Картах». Никто из людей не пострадал, а машины получили легкие повреждения, передает «АиФ-Пермь» информацию от пресс-службы МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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