Половина свердловчан признались, что не умеют отстаивать личные границы

Почти половина (44%) свердловчан считают свой уровень эмоционального интеллекта средним. Они не всегда могут контролировать свои эмоции, а также не всегда понимают эмоции других людей и с трудом могут отстаивать свои личные границы. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru.
«Чаще всего не умеют отстаивать свои границы респонденты в сфере „Туризм, гостиницы, рестораны“ (50%)», — заявил собеседник. Остальные 53% свердловчан сообщили, что обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта и успешно отстаивают свои личные границы на работе и дома. Чаще всего о наличии у себя этих качеств и навыков рассказывали респонденты из профессиональных сфер «Безопасность» (62%), «Розничная торговля» и «Управление персоналом, тренинги» (по 60%).
Всего 2% жителей региона самокритично признались, что они обладают низким уровнем эмоционального интеллекта и вообще не понимают свои эмоции и эмоции других, а также совсем не умеют отстаивать свои личные границы. Больше всего таких соискателей оказалось в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» (9%).
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