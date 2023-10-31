31 октября 2023

Половина свердловчан признались, что не умеют отстаивать личные границы

© Служба новостей «URA.RU»
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44% свердловчан не всегда понимают эмоции других людей Фото:

Почти половина (44%) свердловчан считают свой уровень эмоционального интеллекта средним. Они не всегда могут контролировать свои эмоции, а также не всегда понимают эмоции других людей и с трудом могут отстаивать свои личные границы. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru.

«Чаще всего не умеют отстаивать свои границы респонденты в сфере „Туризм, гостиницы, рестораны“ (50%)», — заявил собеседник. Остальные 53% свердловчан сообщили, что обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта и успешно отстаивают свои личные границы на работе и дома. Чаще всего о наличии у себя этих качеств и навыков рассказывали респонденты из профессиональных сфер «Безопасность» (62%), «Розничная торговля» и «Управление персоналом, тренинги» (по 60%).

Всего 2% жителей региона самокритично признались, что они обладают низким уровнем эмоционального интеллекта и вообще не понимают свои эмоции и эмоции других, а также совсем не умеют отстаивать свои личные границы. Больше всего таких соискателей оказалось в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» (9%).

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Почти половина (44%) свердловчан считают свой уровень эмоционального интеллекта средним. Они не всегда могут контролировать свои эмоции, а также не всегда понимают эмоции других людей и с трудом могут отстаивать свои личные границы. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru. «Чаще всего не умеют отстаивать свои границы респонденты в сфере „Туризм, гостиницы, рестораны“ (50%)», — заявил собеседник. Остальные 53% свердловчан сообщили, что обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта и успешно отстаивают свои личные границы на работе и дома. Чаще всего о наличии у себя этих качеств и навыков рассказывали респонденты из профессиональных сфер «Безопасность» (62%), «Розничная торговля» и «Управление персоналом, тренинги» (по 60%). Всего 2% жителей региона самокритично признались, что они обладают низким уровнем эмоционального интеллекта и вообще не понимают свои эмоции и эмоции других, а также совсем не умеют отстаивать свои личные границы. Больше всего таких соискателей оказалось в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» (9%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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