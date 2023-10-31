Челябинские таможенники не дали вывезти за границу тысячи евро и долларов

01 ноября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Путешественник хотел вылететь в Турцию с тысячами евро и долларов на руках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские таможенники в международном аэропорту Баландино остановили путешественника, который пытался выехать за границу с тысячами евро и долларов. Как сообщили URA.RU 1 ноября в пресс-службе таможни, авиапассажир не знал о порядке декларирования наличных. «Авиапассажир, прошедший в „зеленый коридор“, вез на отдых в Анталию 10 тысяч долларов США и 13 тысяч евро. В ходе опроса выяснилось, что путешественник не знал об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающих сумму в 10 тысяч долларов США», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что незнание закона не спасло путешественника от ответственности. На него возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Всего же с начала года сотрудники Челябинской таможни пресекли 35 незаконных попыток вывоза наличных за рубеж. Общая сумма средств превысила 6 млн рублей.

Челябинские таможенники в международном аэропорту Баландино остановили путешественника, который пытался выехать за границу с тысячами евро и долларов. Как сообщили URA.RU 1 ноября в пресс-службе таможни, авиапассажир не знал о порядке декларирования наличных. «Авиапассажир, прошедший в „зеленый коридор“, вез на отдых в Анталию 10 тысяч долларов США и 13 тысяч евро. В ходе опроса выяснилось, что путешественник не знал об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающих сумму в 10 тысяч долларов США», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что незнание закона не спасло путешественника от ответственности. На него возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Всего же с начала года сотрудники Челябинской таможни пресекли 35 незаконных попыток вывоза наличных за рубеж. Общая сумма средств превысила 6 млн рублей.