В Челябинске в Калининском районе пропал несовершеннолетний мальчик с таджикскими корнями Давлатзод Ахмадджон Азизмурод. Волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт» начали его поиски.
«Днем 1 ноября 2023 года 13-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Давлатзода Ахмадджона Азизмурод, просьба сообщить поисковикам», — говорится на странице «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте».
Среди примет пропавшего волонтеры называют рост 150 см, черные волосы и глаза карие. Одет предросток был практически во все темное — черная куртка, штаны и кроссовки.
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