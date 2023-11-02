В Челябинске пропал мальчик-таджик. Фото

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Город. Курган, ребенок, школьник, ученик, мальчик, школьный рюкзак
Подросток ушел из дома и не вернулся Фото:

В Челябинске в Калининском районе пропал несовершеннолетний мальчик с таджикскими корнями Давлатзод Ахмадджон Азизмурод. Волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт» начали его поиски.

«Днем 1 ноября 2023 года 13-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Давлатзода Ахмадджона Азизмурод, просьба сообщить поисковикам», — говорится на странице «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте».

Среди примет пропавшего волонтеры называют рост 150 см, черные волосы и глаза карие. Одет предросток был практически во все темное — черная куртка, штаны и кроссовки.

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения

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В Челябинске в Калининском районе пропал несовершеннолетний мальчик с таджикскими корнями Давлатзод Ахмадджон Азизмурод. Волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт» начали его поиски. «Днем 1 ноября 2023 года 13-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Давлатзода Ахмадджона Азизмурод, просьба сообщить поисковикам», — говорится на странице «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте». Среди примет пропавшего волонтеры называют рост 150 см, черные волосы и глаза карие. Одет предросток был практически во все темное — черная куртка, штаны и кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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