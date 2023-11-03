В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 18-летний Никита Плотников. С 27 октября его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! В Каменске-Уральском 27 октября пропал 18-летний Никита Плотников», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы Плотникова: рост — 180 сантиметров, русые волосы и голубые глаза. Он был одет в черную куртку, джинсы, белые кроссовки и бордовую бейсболку. Если вам известно местоположение парня, то сообщите информацию спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (902) 274-95-00 (Наталья).
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