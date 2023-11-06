ВС РФ опробовали новый вертолет, полетав над украинской ПВО

07 ноября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Министерство обороны РФ приняло решение о серийных закупках вертолетов Ми-26Т2В (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) опробовали новый вертолет Ми-26Т2В в зоне спецоперации на Украине. Вертолет заходил в зону украинского ПВО и хорошо себя зарекомендовал. Об этом со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе и в Минобороны пишут «Известия». «Новый транспортный вертолет Ми-26Т2В выполнил первые боевые вылеты в зоне спецоперации на Украине. Именно результаты этой работы позволили Минобороны РФ принять его на вооружение. Вертолет заходил также в зону украинского ПВО и хорошо себя зарекомендовал», — сообщает издание. Ми-26ТВ-2 — это последняя модификация самого тяжелого в мире вертолета, который оборудован комплексом борьбы с зенитными ракетами. Он позволит быстро перебрасывать личный состав, военную технику между направлениями. По итогам его боевой работы Министерство обороны РФ приняло решение о серийных закупках этой техники. Ранее зенитная система HAWK из Испании не оправдала ожиданий против ВС РФ на Украине. Новинка со своей задачей не справилась и показала низкую результативность. Для отражения российского удара украинская ПВО задействовала HAWK впервые.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) опробовали новый вертолет Ми-26Т2В в зоне спецоперации на Украине. Вертолет заходил в зону украинского ПВО и хорошо себя зарекомендовал. Об этом со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе и в Минобороны пишут «Известия». «Новый транспортный вертолет Ми-26Т2В выполнил первые боевые вылеты в зоне спецоперации на Украине. Именно результаты этой работы позволили Минобороны РФ принять его на вооружение. Вертолет заходил также в зону украинского ПВО и хорошо себя зарекомендовал», — сообщает издание. Ми-26ТВ-2 — это последняя модификация самого тяжелого в мире вертолета, который оборудован комплексом борьбы с зенитными ракетами. Он позволит быстро перебрасывать личный состав, военную технику между направлениями. По итогам его боевой работы Министерство обороны РФ приняло решение о серийных закупках этой техники. Ранее зенитная система HAWK из Испании не оправдала ожиданий против ВС РФ на Украине. Новинка со своей задачей не справилась и показала низкую результативность. Для отражения российского удара украинская ПВО задействовала HAWK впервые.