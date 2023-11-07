В магнитогорском кафе повар чуть не подрался с посетителем из-за сметаны

Конфликт начался из-за кисломолочного продукта Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В одном из кафе Магнитогорска (Челябинская область) повар чуть было не подрался с посетителем. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе охранной организации «Право роста», причиной конфликта стал кисломолочный продукт, который был предложен клиенту.

«Охране Право роста» рассказали, что причиной конфликта стала сметана. Или кефир. Мужчина-посетитель пришел в столовую в состоянии опьянения и доказывал повару, что тот вместо сметаны налил ему кефир. После беседы с сотрудниками «Право роста» мужчина заведение покинул», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

Там отметили, что предотвратить разрастание конфликта помогла тревожная кнопка. Повар нажал на нее сразу же, как посетитель начал возмущаться качеством оказываемых услуг.

В другом кафе города помощь сотрудников охранной организации потребовалась из-за вооруженного мужчины. Он пьяный пришел обедать с арбалетом и ножом. После беседы с охраной он был передан полиции.