В магнитогорском кафе повар чуть не подрался с посетителем из-за сметаны

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, молоко
Конфликт начался из-за кисломолочного продукта Фото:

В одном из кафе Магнитогорска (Челябинская область) повар чуть было не подрался с посетителем. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе охранной организации «Право роста», причиной конфликта стал кисломолочный продукт, который был предложен клиенту.

«Охране Право роста» рассказали, что причиной конфликта стала сметана. Или кефир. Мужчина-посетитель пришел в столовую в состоянии опьянения и доказывал повару, что тот вместо сметаны налил ему кефир. После беседы с сотрудниками «Право роста» мужчина заведение покинул», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

Там отметили, что предотвратить разрастание конфликта помогла тревожная кнопка. Повар нажал на нее сразу же, как посетитель начал возмущаться качеством оказываемых услуг.

В другом кафе города помощь сотрудников охранной организации потребовалась из-за вооруженного мужчины. Он пьяный пришел обедать с арбалетом и ножом. После беседы с охраной он был передан полиции.

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В одном из кафе Магнитогорска (Челябинская область) повар чуть было не подрался с посетителем. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе охранной организации «Право роста», причиной конфликта стал кисломолочный продукт, который был предложен клиенту. «Охране Право роста» рассказали, что причиной конфликта стала сметана. Или кефир. Мужчина-посетитель пришел в столовую в состоянии опьянения и доказывал повару, что тот вместо сметаны налил ему кефир. После беседы с сотрудниками «Право роста» мужчина заведение покинул», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации. Там отметили, что предотвратить разрастание конфликта помогла тревожная кнопка. Повар нажал на нее сразу же, как посетитель начал возмущаться качеством оказываемых услуг. В другом кафе города помощь сотрудников охранной организации потребовалась из-за вооруженного мужчины. Он пьяный пришел обедать с арбалетом и ножом. После беседы с охраной он был передан полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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