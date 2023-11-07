Ирина Текслер вручила ключи от нового минивэна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина помогла получить необычной семье инвалидов Рогозниковых, воспитывающих четверых детей, желанный автомобиль Toyota Voxy Hybrid. Об этом Текслер сообщила в соцсетях.

«Семья Рогозниковых удивительна, воспитывают четверых детей. Алексей Рогозников — инвалид 2 группы (ДЦП), инженер-программист, закончил ЮУрГУ и женился на красавице Наталье. Его супруга — колясочница (перелом позвоночника, автокатастрофа в 2004 году.)» — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Текслер заявила, что знакомство с Алексеем Рогозниковым произошло на Южно-Уральском гражданском форуме, где он рассказал ей о своих проектах. С 2017 года он развивает активный, экстремальный отдых для людей с инвалидностью в Миассе. Он организовал проект «Туризм без ограничений» и попросил супругу губернатора помочь купить автомобиль.

Его жена Наталья имеет высшее юридическое образование. Является инструктором по управлению креслом-коляской на учебно-реабилитационных курсах. Она также призер соревнований по тяжелой атлетике, гонках на коляске, бодибилдингу, участница веломарафонов. На Всероссийских велосоревнованиях Рогозникова заняла 2 место и вошла в сборную России.

«Наталья родила Алексею четверых прекрасных детей — старшая Арина (15 лет) закончила музыкальную школу по классу скрипка, Иван (13 лет) учится в музыкальной школе и играет на балалайке, Михаил (10 лет) спортсмен- легкоатлет. Младший Илья, ему 7 лет, возможно будущий футболист», — добавила Текслер.

Автомобиль Toyota Voxy Hybrid был куплен на деньги президента группы «Магнезит» Сергея Коростелева. Он откликнулся на нашу просьбу, отметила Текслер.

Автомобиль будет задействован в проекте «Туризм без ограничений» Фото: telegram-канал Ирины Текслер

У Рогозниковых большая и дружная семья Фото: telegram-канал Ирины Текслер