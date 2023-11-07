Челябинский оборонный завод «Полет» станет площадкой для подготовки инженеров

08 ноября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Радиозавод «Полет» подготовит задания для студентов по разработке нейросети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский радиозавод «Полет» выбран в числе площадок Всероссийского инженерного конкурса-2023. Об этом URA.RU 8 ноября сообщили в пресс-службе предприятия. «В этом году в число экспертов конкурса вошел Челябинский радиозавод „Полет“. Опытные инженеры предприятия разработали для участников конкурса технологичные кейсы по радиоэлектронике. Студентам предстоит создать нейросеть для распознавания объектов на изображении и разработать автоматизированную программу настройки и управления режимами работы радиолокатора в зависимости от изменений окружающей среды», — уточнили в пресс-службе предприятия. Всероссийский инженерный конкурс — одно из самых масштабных соревнований для будущих инженеров в России. Конкурс организуется Минобрнауки РФ с 2014 года. Его участники — студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры вузов. Цель соревнований — привлечение молодежи к решению перспективных производственных, технических, экономических задач, имеющих стратегическое значение для развития промышленности страны. Челябинский радиозавод «Полет» производит наукоемкое радиотехническое оборудование для гражданской авиации. «Полет» является одним из крупнейших предприятий радиотехнической промышленности страны.

Челябинский радиозавод «Полет» выбран в числе площадок Всероссийского инженерного конкурса-2023. Об этом URA.RU 8 ноября сообщили в пресс-службе предприятия. «В этом году в число экспертов конкурса вошел Челябинский радиозавод „Полет“. Опытные инженеры предприятия разработали для участников конкурса технологичные кейсы по радиоэлектронике. Студентам предстоит создать нейросеть для распознавания объектов на изображении и разработать автоматизированную программу настройки и управления режимами работы радиолокатора в зависимости от изменений окружающей среды», — уточнили в пресс-службе предприятия. Всероссийский инженерный конкурс — одно из самых масштабных соревнований для будущих инженеров в России. Конкурс организуется Минобрнауки РФ с 2014 года. Его участники — студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры вузов. Цель соревнований — привлечение молодежи к решению перспективных производственных, технических, экономических задач, имеющих стратегическое значение для развития промышленности страны. Челябинский радиозавод «Полет» производит наукоемкое радиотехническое оборудование для гражданской авиации. «Полет» является одним из крупнейших предприятий радиотехнической промышленности страны.