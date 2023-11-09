Турчак предложил расширить права частной охраны

Турчак: частной охране надо разрешить сбивать дроны над энергообъектами
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Частная охрана ТЭК не может сбивать беспилотники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна иметь право самостоятельно сбивать беспилотники. Такой законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по СВО. Подробности рассказал первый заместитель председателя Совфеда РФ и глава группы Андрей Турчак.

«С началом СВО объекты топливно-энергетического комплекса не раз становились объектом диверсий. Чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. У частной охраны на объектах ТЭК должно появится право сбивать дроны», — сообщил Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России».

На данный момент сбивать беспилотники могут только сотрудники силовых структур, ведомственная охрана и ЧОП. Однако частная охрана (ЧОО), которая следит за безопасностью на нефтехранилищах и других объектах, не имеет на это права.

Ранее Турчак предоставил президенту РФ Владимиру Путину доклад о том, какую работу проделала рабочая группа по СВО и что она готова предложить. В перечень важных предложений вошли: бесплатный проезд для участников спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, единовременные региональные выплаты семьям погибших и сохранение номера телефона за участником СВО, даже если он им не пользуется долгое время.

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Частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна иметь право самостоятельно сбивать беспилотники. Такой законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по СВО. Подробности рассказал первый заместитель председателя Совфеда РФ и глава группы Андрей Турчак. «С началом СВО объекты топливно-энергетического комплекса не раз становились объектом диверсий. Чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. У частной охраны на объектах ТЭК должно появится право сбивать дроны», — сообщил Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России». На данный момент сбивать беспилотники могут только сотрудники силовых структур, ведомственная охрана и ЧОП. Однако частная охрана (ЧОО), которая следит за безопасностью на нефтехранилищах и других объектах, не имеет на это права. Ранее Турчак предоставил президенту РФ Владимиру Путину доклад о том, какую работу проделала рабочая группа по СВО и что она готова предложить. В перечень важных предложений вошли: бесплатный проезд для участников спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, единовременные региональные выплаты семьям погибших и сохранение номера телефона за участником СВО, даже если он им не пользуется долгое время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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