Турчак предложил расширить права частной охраны

Турчак: частной охране надо разрешить сбивать дроны над энергообъектами

09 ноября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Частная охрана ТЭК не может сбивать беспилотники Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна иметь право самостоятельно сбивать беспилотники. Такой законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по СВО. Подробности рассказал первый заместитель председателя Совфеда РФ и глава группы Андрей Турчак. «С началом СВО объекты топливно-энергетического комплекса не раз становились объектом диверсий. Чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. У частной охраны на объектах ТЭК должно появится право сбивать дроны», — сообщил Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России». На данный момент сбивать беспилотники могут только сотрудники силовых структур, ведомственная охрана и ЧОП. Однако частная охрана (ЧОО), которая следит за безопасностью на нефтехранилищах и других объектах, не имеет на это права. Ранее Турчак предоставил президенту РФ Владимиру Путину доклад о том, какую работу проделала рабочая группа по СВО и что она готова предложить. В перечень важных предложений вошли: бесплатный проезд для участников спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, единовременные региональные выплаты семьям погибших и сохранение номера телефона за участником СВО, даже если он им не пользуется долгое время.

Частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна иметь право самостоятельно сбивать беспилотники. Такой законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по СВО. Подробности рассказал первый заместитель председателя Совфеда РФ и глава группы Андрей Турчак. «С началом СВО объекты топливно-энергетического комплекса не раз становились объектом диверсий. Чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. У частной охраны на объектах ТЭК должно появится право сбивать дроны», — сообщил Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России». На данный момент сбивать беспилотники могут только сотрудники силовых структур, ведомственная охрана и ЧОП. Однако частная охрана (ЧОО), которая следит за безопасностью на нефтехранилищах и других объектах, не имеет на это права. Ранее Турчак предоставил президенту РФ Владимиру Путину доклад о том, какую работу проделала рабочая группа по СВО и что она готова предложить. В перечень важных предложений вошли: бесплатный проезд для участников спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, единовременные региональные выплаты семьям погибших и сохранение номера телефона за участником СВО, даже если он им не пользуется долгое время.