В ХМАО подскочили цены на земельные участки

В Ханты-Мансийском автономном округе начала подниматься стоимость земельных участков. По Нижневартовску рост цен на землю в начале ноября доходит до 15%.
«Средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске сейчас составляет около 683 тысяч рублей. В конце октября цена была на отметке 586,5 тысяч», — следует из данных сервиса Restate.
Стоимость загородной недвижимости при этом также растет, но менее активно. В начале месяца средний ценник на дачи и коттеджи поднялся на 5%, согласно данным сервиса.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО придумали, как сэкономить на ипотеке на фоне роста банковских ставок. У югорчан становится популярна покупка жилья, владельцы которого еще не закрыли свои кредиты.
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