08 ноября 2023

В ХМАО подскочили цены на земельные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на земельные участки доходит до 15% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе начала подниматься стоимость земельных участков. По Нижневартовску рост цен на землю в начале ноября доходит до 15%.

«Средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске сейчас составляет около 683 тысяч рублей. В конце октября цена была на отметке 586,5 тысяч», — следует из данных сервиса Restate.

Стоимость загородной недвижимости при этом также растет, но менее активно. В начале месяца средний ценник на дачи и коттеджи поднялся на 5%, согласно данным сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО придумали, как сэкономить на ипотеке на фоне роста банковских ставок. У югорчан становится популярна покупка жилья, владельцы которого еще не закрыли свои кредиты.

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В Ханты-Мансийском автономном округе начала подниматься стоимость земельных участков. По Нижневартовску рост цен на землю в начале ноября доходит до 15%. «Средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске сейчас составляет около 683 тысяч рублей. В конце октября цена была на отметке 586,5 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Стоимость загородной недвижимости при этом также растет, но менее активно. В начале месяца средний ценник на дачи и коттеджи поднялся на 5%, согласно данным сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО придумали, как сэкономить на ипотеке на фоне роста банковских ставок. У югорчан становится популярна покупка жилья, владельцы которого еще не закрыли свои кредиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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