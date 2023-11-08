В ХМАО подскочили цены на земельные участки

09 ноября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Рост цен на земельные участки доходит до 15% Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе начала подниматься стоимость земельных участков. По Нижневартовску рост цен на землю в начале ноября доходит до 15%. «Средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске сейчас составляет около 683 тысяч рублей. В конце октября цена была на отметке 586,5 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Стоимость загородной недвижимости при этом также растет, но менее активно. В начале месяца средний ценник на дачи и коттеджи поднялся на 5%, согласно данным сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО придумали, как сэкономить на ипотеке на фоне роста банковских ставок. У югорчан становится популярна покупка жилья, владельцы которого еще не закрыли свои кредиты.

В Ханты-Мансийском автономном округе начала подниматься стоимость земельных участков. По Нижневартовску рост цен на землю в начале ноября доходит до 15%. «Средняя стоимость сотки земельного участка в Нижневартовске сейчас составляет около 683 тысяч рублей. В конце октября цена была на отметке 586,5 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Стоимость загородной недвижимости при этом также растет, но менее активно. В начале месяца средний ценник на дачи и коттеджи поднялся на 5%, согласно данным сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО придумали, как сэкономить на ипотеке на фоне роста банковских ставок. У югорчан становится популярна покупка жилья, владельцы которого еще не закрыли свои кредиты.