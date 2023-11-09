Пьяный челябинец угнал и сжег автомобиль

В Еманжелинском районе (Челябинская область) пьяный 23- летний житель угнал припаркованный автомобиль «ВАЗ». Накатавшись, молодой человек решил сжечь автомобиль, чтобы уничтожить улики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.
«Задержанный пояснил, что поздним вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон автомобиля ВАЗ-2106. Подручными средствами он завел двигатель и уехал. Покатавшись, он решил сжечь машину», — заявили в пресс-службе ведомства.
Владельцем автомобиля оказалась местная жительница, которая не обнаружила у дома припаркованный автомобиль. Руководство ГУ МВД области отметило профессионализм оперуполномоченных уголовного розыска Еманжелинского района, сумевших по горячим следам раскрыть преступление.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мера пресечения избирается.
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