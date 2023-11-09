Опекун, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, попросит о помощи Бастрыкина

10 ноября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова хочет попросить главу СК РФ не ужесточать наказание Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Вероника Наумова, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, планирует написать письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Наумова, которую обвиняют в убийстве ребенка, надеется, что, написав письмо, она добьется отмены статьи «убийство». Женщина до сих пор не признает своей вины в убийстве приемного сына. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, близкий к следствию. «Наумова решила предпринять попытку обелить себя. Не знаю, кто ей вложил в голову данную идею, но она планирует написать письмо Бастрыкину, чтобы избежать сурового наказания. В силу того, что она себя не признает виновной в убийстве, то и темой письма просьба не только смягчить наказание, но и убрать из уголовного дела статью „убийство“», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась к адвокату опекуна Жанне Калегиной. «Я не могу подтвердить или опровергнуть данную информацию, так как ей не владею», — отметила юрист. История, которая прогремела на всю страну, произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун шестилетнего мальчика Далера Бобиева 26 июня заявила о пропаже мальчика. Силовики, волонтеры и неравнодушные горожане оперативно организовали поиски ребенка. На медиаэкранах города разместили ориентировку с Далером. Всего в поисках участвовали больше тысячи человек. Найти Далера Бобиева удалось спустя три дня. Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Веронику Наумову поместили в СИЗО до 26 ноября. История поисков приемного мальчика Далера Бобиева — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вероника Наумова, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, планирует написать письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Наумова, которую обвиняют в убийстве ребенка, надеется, что, написав письмо, она добьется отмены статьи «убийство». Женщина до сих пор не признает своей вины в убийстве приемного сына. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, близкий к следствию. «Наумова решила предпринять попытку обелить себя. Не знаю, кто ей вложил в голову данную идею, но она планирует написать письмо Бастрыкину, чтобы избежать сурового наказания. В силу того, что она себя не признает виновной в убийстве, то и темой письма просьба не только смягчить наказание, но и убрать из уголовного дела статью „убийство“», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась к адвокату опекуна Жанне Калегиной. «Я не могу подтвердить или опровергнуть данную информацию, так как ей не владею», — отметила юрист. История, которая прогремела на всю страну, произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун шестилетнего мальчика Далера Бобиева 26 июня заявила о пропаже мальчика. Силовики, волонтеры и неравнодушные горожане оперативно организовали поиски ребенка. На медиаэкранах города разместили ориентировку с Далером. Всего в поисках участвовали больше тысячи человек. Найти Далера Бобиева удалось спустя три дня. Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Веронику Наумову поместили в СИЗО до 26 ноября. История поисков приемного мальчика Далера Бобиева — в отдельном сюжете URA.RU.