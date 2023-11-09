Опекун, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, попросит о помощи Бастрыкина

Вероника Наумова, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, планирует написать письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Наумова, которую обвиняют в убийстве ребенка, надеется, что, написав письмо, она добьется отмены статьи «убийство». Женщина до сих пор не признает своей вины в убийстве приемного сына. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, близкий к следствию.
«Наумова решила предпринять попытку обелить себя. Не знаю, кто ей вложил в голову данную идею, но она планирует написать письмо Бастрыкину, чтобы избежать сурового наказания. В силу того, что она себя не признает виновной в убийстве, то и темой письма просьба не только смягчить наказание, но и убрать из уголовного дела статью „убийство“», — поделился собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась к адвокату опекуна Жанне Калегиной. «Я не могу подтвердить или опровергнуть данную информацию, так как ей не владею», — отметила юрист.
История, которая прогремела на всю страну, произошла в Екатеринбурге в конце июня. Опекун шестилетнего мальчика Далера Бобиева 26 июня заявила о пропаже мальчика. Силовики, волонтеры и неравнодушные горожане оперативно организовали поиски ребенка. На медиаэкранах города разместили ориентировку с Далером. Всего в поисках участвовали больше тысячи человек. Найти Далера Бобиева удалось спустя три дня. Утром 29 июня тело мальчика обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Веронику Наумову поместили в СИЗО до 26 ноября. История поисков приемного мальчика Далера Бобиева — в отдельном сюжете URA.RU.
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