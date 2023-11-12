Самый известный пермский штурмовик объяснил, что ускорит победу РФ в спецоперации

Пермский штурмовик Григоренко: РФ для победы в СВО нужно наладить выпуск дронов

13 ноября 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Массовое производство беспилотников позволит армии РФ победить на СВО, считает Александр Григоренко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массовое производство беспилотников, создание дальнобойной артиллерии и достаточного количества боеприпасов позволят РФ кардинально изменить ситуацию на действующих фронтах спецоперации на Украине. Об этом заявил пермский экс-депутат и военнослужащий Александр Григоренко. «Не думаю, что появится какое-то совсем прорывное ноу-хау. Даже изобретение танков в Первую мировую не имело стратегической роли <…>. Но кое-что сделать все же возможно. Во-первых, нужно создавать эффективные наземные, противоминные и штурмовые дроны. Во-вторых, массово применять FPV-дроны (беспилотники с камерой — прим. URA.RU). В-третьих, нужно создавать более дальнобойную артиллерию. Все это даст реальное преимущество на фронте при налаживании производства нужного количества снарядов. <…> Этот конфликт (с Украиной — прим. URA.RU) станет противостоянием на истощение», — написал Александр Григоренко в своем telegram-канале. Сейчас пермяк находится на лечении в подмосковном госпитале. На передовой Григоренко командовал штурмовой группой. В одном из боев получил тяжелое ранение. Его ждет протезирование. Самым известным пермским штурмовиком из числа участников спецоперации он стал благодаря своей медийной деятельности. Пермяк выкладывал посты с фронта в Telegram, снялся в фильме и был главным героем нескольких сюжетов тележурналистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Массовое производство беспилотников, создание дальнобойной артиллерии и достаточного количества боеприпасов позволят РФ кардинально изменить ситуацию на действующих фронтах спецоперации на Украине. Об этом заявил пермский экс-депутат и военнослужащий Александр Григоренко. «Не думаю, что появится какое-то совсем прорывное ноу-хау. Даже изобретение танков в Первую мировую не имело стратегической роли <…>. Но кое-что сделать все же возможно. Во-первых, нужно создавать эффективные наземные, противоминные и штурмовые дроны. Во-вторых, массово применять FPV-дроны (беспилотники с камерой — прим. URA.RU). В-третьих, нужно создавать более дальнобойную артиллерию. Все это даст реальное преимущество на фронте при налаживании производства нужного количества снарядов. <…> Этот конфликт (с Украиной — прим. URA.RU) станет противостоянием на истощение», — написал Александр Григоренко в своем telegram-канале. Сейчас пермяк находится на лечении в подмосковном госпитале. На передовой Григоренко командовал штурмовой группой. В одном из боев получил тяжелое ранение. Его ждет протезирование. Самым известным пермским штурмовиком из числа участников спецоперации он стал благодаря своей медийной деятельности. Пермяк выкладывал посты с фронта в Telegram, снялся в фильме и был главным героем нескольких сюжетов тележурналистов.