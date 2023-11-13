Режиссер Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, михалков никита, указательный палец
Михалков часто критикует культурные пространства Екатеринбурга Фото:

Режиссер Никита Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга Вячеслава Печняка и Петра Малкова за их позицию в медиапространстве. Об этом он заявил в новом выпуске «БесогонТВ» на своем YouTube-канале.

Михалков вспомнил, как Вячеслав Печняк неоднозначно высказывался по поводу присоединения Урала, а Петр Малков «глумился над РПЦ и православными символами». «Заметьте, все это происходит в бюджетном государственном учреждении. Нормально? Снимаю шляпу перед теми подвижниками, которые жизнь свою посвятили сохранению и реставрации величайших памятников русской культуры, но, как и у всего, здесь есть другая сторона медали», — прокомментировал Михалков.

Режиссер не в первый раз уделяет внимание культурным учреждениям Екатеринбурга. В августе 2022 года он критиковал Ельцин Центр за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Тогда Михалкова возмутил внешний вид экспонатов: они выглядели как выпотрошенные куклы, а часть объектов была похожа на сшитые органы человека.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режиссер Никита Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга Вячеслава Печняка и Петра Малкова за их позицию в медиапространстве. Об этом он заявил в новом выпуске «БесогонТВ» на своем YouTube-канале. Михалков вспомнил, как Вячеслав Печняк неоднозначно высказывался по поводу присоединения Урала, а Петр Малков «глумился над РПЦ и православными символами». «Заметьте, все это происходит в бюджетном государственном учреждении. Нормально? Снимаю шляпу перед теми подвижниками, которые жизнь свою посвятили сохранению и реставрации величайших памятников русской культуры, но, как и у всего, здесь есть другая сторона медали», — прокомментировал Михалков. Режиссер не в первый раз уделяет внимание культурным учреждениям Екатеринбурга. В августе 2022 года он критиковал Ельцин Центр за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Тогда Михалкова возмутил внешний вид экспонатов: они выглядели как выпотрошенные куклы, а часть объектов была похожа на сшитые органы человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...