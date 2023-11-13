Режиссер Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга

13 ноября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Михалков часто критикует культурные пространства Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссер Никита Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга Вячеслава Печняка и Петра Малкова за их позицию в медиапространстве. Об этом он заявил в новом выпуске «БесогонТВ» на своем YouTube-канале. Михалков вспомнил, как Вячеслав Печняк неоднозначно высказывался по поводу присоединения Урала, а Петр Малков «глумился над РПЦ и православными символами». «Заметьте, все это происходит в бюджетном государственном учреждении. Нормально? Снимаю шляпу перед теми подвижниками, которые жизнь свою посвятили сохранению и реставрации величайших памятников русской культуры, но, как и у всего, здесь есть другая сторона медали», — прокомментировал Михалков. Режиссер не в первый раз уделяет внимание культурным учреждениям Екатеринбурга. В августе 2022 года он критиковал Ельцин Центр за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Тогда Михалкова возмутил внешний вид экспонатов: они выглядели как выпотрошенные куклы, а часть объектов была похожа на сшитые органы человека.

Режиссер Никита Михалков раскритиковал сотрудников Музея истории Екатеринбурга Вячеслава Печняка и Петра Малкова за их позицию в медиапространстве. Об этом он заявил в новом выпуске «БесогонТВ» на своем YouTube-канале. Михалков вспомнил, как Вячеслав Печняк неоднозначно высказывался по поводу присоединения Урала, а Петр Малков «глумился над РПЦ и православными символами». «Заметьте, все это происходит в бюджетном государственном учреждении. Нормально? Снимаю шляпу перед теми подвижниками, которые жизнь свою посвятили сохранению и реставрации величайших памятников русской культуры, но, как и у всего, здесь есть другая сторона медали», — прокомментировал Михалков. Режиссер не в первый раз уделяет внимание культурным учреждениям Екатеринбурга. В августе 2022 года он критиковал Ельцин Центр за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Тогда Михалкова возмутил внешний вид экспонатов: они выглядели как выпотрошенные куклы, а часть объектов была похожа на сшитые органы человека.