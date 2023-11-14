14 ноября 2023

Профессор из Челябинска получила премию за развитие биотехнологий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , добро пожаловать, юургу
«Профессор года 2023» заведует кафедрой в ЮУрГУ Фото:

Ученый из Южно-Уральского госуниверситета Ирина Потороко признана академическим сообществом «Профессором года 2023». Об этом URA.RU 15 ноября сообщили в пресс-службе вуза.

«Директор высшей медико-биологической школы, заведующий кафедрой пищевых и биотехнологий Южно-Уральского государственного университета Ирина Потороко стала лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания „Профессор года 2023“ окружного уровня в номинации „Технические науки“ (УрФО). Из множества претендентов в Уральском федеральном округе звание „Профессор года“ получили два человека», — уточнили в пресс-службе университета.

За более чем тридцать пять лет научной и преподавательской карьеры профессор Ирина Потороко написала 310 работ, среди которых 17 монографий, 19 учебных пособий, 25 патентов, 181 научная публикация. Под руководством ученого защищаются кандидатские и докторские диссертации, развиваются научно-исследовательские проекты, функционирует ряд новых научных лабораторий на кафедре пищевых и биотехнологий ЮУрГУ.

Ирина Потороко занимается наукой более 35 лет
Ирина Потороко занимается наукой более 35 лет
Фото:

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Ученый из Южно-Уральского госуниверситета Ирина Потороко признана академическим сообществом «Профессором года 2023». Об этом URA.RU 15 ноября сообщили в пресс-службе вуза. «Директор высшей медико-биологической школы, заведующий кафедрой пищевых и биотехнологий Южно-Уральского государственного университета Ирина Потороко стала лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания „Профессор года 2023“ окружного уровня в номинации „Технические науки“ (УрФО). Из множества претендентов в Уральском федеральном округе звание „Профессор года“ получили два человека», — уточнили в пресс-службе университета. За более чем тридцать пять лет научной и преподавательской карьеры профессор Ирина Потороко написала 310 работ, среди которых 17 монографий, 19 учебных пособий, 25 патентов, 181 научная публикация. Под руководством ученого защищаются кандидатские и докторские диссертации, развиваются научно-исследовательские проекты, функционирует ряд новых научных лабораторий на кафедре пищевых и биотехнологий ЮУрГУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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