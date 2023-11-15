15 ноября 2023

Свердловчанам грозит десять лет тюрьмы за контрабанду леса за границу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Червишевское кладбище. Тюмень, рубка леса, вырубка леса, вырубка деревьев
Стоимость вырубленного леса составила 16 млн рублей Фото:

Двоим свердловчанам грозит 10 лет тюрьмы за контрабанду леса за границу. Ущерб от их действий оценили в 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Обвиняемые в период с июля по ноябрь 2021 года вступили в преступный сговор с иностранцем. Под видом исполнения внешнеэкономического контракта они организовали из Свердловской области незаконный вывоз за границу леса хвойных пород стоимостью свыше 16 млн рублей», — сказали в ведомстве.

После этого было возбуждено уголовное дело — сейчас оно дошло до суда. Мужчин обвиняют в «контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы со штрафами в размере одного миллиона рублей. В ближайшее время пройдет суд.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двоим свердловчанам грозит 10 лет тюрьмы за контрабанду леса за границу. Ущерб от их действий оценили в 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Обвиняемые в период с июля по ноябрь 2021 года вступили в преступный сговор с иностранцем. Под видом исполнения внешнеэкономического контракта они организовали из Свердловской области незаконный вывоз за границу леса хвойных пород стоимостью свыше 16 млн рублей», — сказали в ведомстве. После этого было возбуждено уголовное дело — сейчас оно дошло до суда. Мужчин обвиняют в «контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы со штрафами в размере одного миллиона рублей. В ближайшее время пройдет суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...