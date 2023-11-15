Свердловчанам грозит десять лет тюрьмы за контрабанду леса за границу

Двоим свердловчанам грозит 10 лет тюрьмы за контрабанду леса за границу. Ущерб от их действий оценили в 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Обвиняемые в период с июля по ноябрь 2021 года вступили в преступный сговор с иностранцем. Под видом исполнения внешнеэкономического контракта они организовали из Свердловской области незаконный вывоз за границу леса хвойных пород стоимостью свыше 16 млн рублей», — сказали в ведомстве.
После этого было возбуждено уголовное дело — сейчас оно дошло до суда. Мужчин обвиняют в «контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы со штрафами в размере одного миллиона рублей. В ближайшее время пройдет суд.
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