Свердловчанам грозит десять лет тюрьмы за контрабанду леса за границу

16 ноября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Стоимость вырубленного леса составила 16 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двоим свердловчанам грозит 10 лет тюрьмы за контрабанду леса за границу. Ущерб от их действий оценили в 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Обвиняемые в период с июля по ноябрь 2021 года вступили в преступный сговор с иностранцем. Под видом исполнения внешнеэкономического контракта они организовали из Свердловской области незаконный вывоз за границу леса хвойных пород стоимостью свыше 16 млн рублей», — сказали в ведомстве. После этого было возбуждено уголовное дело — сейчас оно дошло до суда. Мужчин обвиняют в «контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы со штрафами в размере одного миллиона рублей. В ближайшее время пройдет суд.

Двоим свердловчанам грозит 10 лет тюрьмы за контрабанду леса за границу. Ущерб от их действий оценили в 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Обвиняемые в период с июля по ноябрь 2021 года вступили в преступный сговор с иностранцем. Под видом исполнения внешнеэкономического контракта они организовали из Свердловской области незаконный вывоз за границу леса хвойных пород стоимостью свыше 16 млн рублей», — сказали в ведомстве. После этого было возбуждено уголовное дело — сейчас оно дошло до суда. Мужчин обвиняют в «контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы со штрафами в размере одного миллиона рублей. В ближайшее время пройдет суд.