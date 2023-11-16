Миллионный посетитель выставки «Россия» бесплатно посмотрит балет, взывавший ажиотаж

Миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл билеты на балет «Щелкунчик»

16 ноября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Победителю достались билеты в Большой театр, экскурсия и номера в столичном отеле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Миллионный посетитель выставки достижений «Россия», который побывал там 16 ноября, получит возможность бесплатно посмотреть балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом рассказали в пресс-службе дирекции выставки. Ранее этот балет вызвал ажиотаж среди россиян, в кассы театра стояли огромные очереди, а билеты продавались за десятки тысяч рублей. «Миллионного гостя на Выставке приняли сегодня, 16 ноября. АНО „Дирекция выставки достижений ‚Россия‘“, Министерство культуры РФ и Банк России поздравили посетителя и подарили ему три билета на балет „Щелкунчик“ в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей», — говорится в сообщении. Билеты выиграла жительница Пензы Светлана Сулейманова, которая приехала на выставку вместе со своей семьей. «Такого я представить себе не могла, я даже не ожидала. Чудо — оно такое. В него не верят, а оно пришло. Попасть в Большой театр была моя мечта — тем более, что завтра прилетает сюда моя подруга — и как раз идет в Большой», — рассказала Сулейманова. Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского является одним из атрибутов Новогодних праздников в России. В начале ноября представление вызвало ажиотаж — в кассы стояли огромные очереди, а билеты у перекупщиков стояли десятки тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллионный посетитель выставки достижений «Россия», который побывал там 16 ноября, получит возможность бесплатно посмотреть балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом рассказали в пресс-службе дирекции выставки. Ранее этот балет вызвал ажиотаж среди россиян, в кассы театра стояли огромные очереди, а билеты продавались за десятки тысяч рублей. «Миллионного гостя на Выставке приняли сегодня, 16 ноября. АНО „Дирекция выставки достижений ‚Россия‘“, Министерство культуры РФ и Банк России поздравили посетителя и подарили ему три билета на балет „Щелкунчик“ в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей», — говорится в сообщении. Билеты выиграла жительница Пензы Светлана Сулейманова, которая приехала на выставку вместе со своей семьей. «Такого я представить себе не могла, я даже не ожидала. Чудо — оно такое. В него не верят, а оно пришло. Попасть в Большой театр была моя мечта — тем более, что завтра прилетает сюда моя подруга — и как раз идет в Большой», — рассказала Сулейманова. Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского является одним из атрибутов Новогодних праздников в России. В начале ноября представление вызвало ажиотаж — в кассы стояли огромные очереди, а билеты у перекупщиков стояли десятки тысяч рублей.