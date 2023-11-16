Безработного пермяка не допустили на пост главы Краснокамского округа

17 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Главу Краснокамского округа выберут 22 ноября депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Краснокамского городского округа Пермского края. До участия в финале не допустили безработного Андрея Золотарева. За кресло поборются действующий глава Игорь Быкариз и начальник экономического управления местной администрации Илья Куличков. «По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Краснокамского округа будут претендовать два кандидата. Это действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков», — сообщает в Telegram совет представительных органов муниципальных образований Пермского края. Изберут нового главу округа депутаты думы Краснокамска 22 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, Игорь Быкариз руководит территорией с ноября 2018 года. Конкуренцию на предстоящем конкурсе ему хотел составить, кроме прямого подчиненного Куличкова, временно безработный Золотарев. Его тезка дважды пытался стать мэром Перми, а также Кунгура.

Конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Краснокамского городского округа Пермского края. До участия в финале не допустили безработного Андрея Золотарева. За кресло поборются действующий глава Игорь Быкариз и начальник экономического управления местной администрации Илья Куличков. «По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Краснокамского округа будут претендовать два кандидата. Это действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков», — сообщает в Telegram совет представительных органов муниципальных образований Пермского края. Изберут нового главу округа депутаты думы Краснокамска 22 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, Игорь Быкариз руководит территорией с ноября 2018 года. Конкуренцию на предстоящем конкурсе ему хотел составить, кроме прямого подчиненного Куличкова, временно безработный Золотарев. Его тезка дважды пытался стать мэром Перми, а также Кунгура.