16 ноября 2023

Безработного пермяка не допустили на пост главы Краснокамского округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион 45. Курган, чиновник руки
Главу Краснокамского округа выберут 22 ноября депутаты Фото:

Конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Краснокамского городского округа Пермского края. До участия в финале не допустили безработного Андрея Золотарева. За кресло поборются действующий глава Игорь Быкариз и начальник экономического управления местной администрации Илья Куличков.

«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Краснокамского округа будут претендовать два кандидата. Это действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков», — сообщает в Telegram совет представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Изберут нового главу округа депутаты думы Краснокамска 22 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, Игорь Быкариз руководит территорией с ноября 2018 года. Конкуренцию на предстоящем конкурсе ему хотел составить, кроме прямого подчиненного Куличкова, временно безработный Золотарев. Его тезка дважды пытался стать мэром Перми, а также Кунгура.

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Конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Краснокамского городского округа Пермского края. До участия в финале не допустили безработного Андрея Золотарева. За кресло поборются действующий глава Игорь Быкариз и начальник экономического управления местной администрации Илья Куличков. «По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Краснокамского округа будут претендовать два кандидата. Это действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков», — сообщает в Telegram совет представительных органов муниципальных образований Пермского края. Изберут нового главу округа депутаты думы Краснокамска 22 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, Игорь Быкариз руководит территорией с ноября 2018 года. Конкуренцию на предстоящем конкурсе ему хотел составить, кроме прямого подчиненного Куличкова, временно безработный Золотарев. Его тезка дважды пытался стать мэром Перми, а также Кунгура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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