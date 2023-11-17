Зачем Россия вкладывается в гособлигации США

Экономист Разуваев: резервы РФ в США заморожены

18 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Объем российских вложений в гособлигации США увеличился с 31 до 73 миллионов долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Россия увеличила объем вложений в гособлигации США из-за появления наличных денег по старым долговым ценным бумагам. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Однако распоряжаться этими средствами РФ не сможет. По данным минфина Соединенных Штатов, объемы российских вложений в гособлигации США увеличились в сентябре до 73 миллионов долларов. В августе их было 31 млн долларов. В Центробанке РФ объяснили, что у них нет казначейских обязательств США и они не приобретают ценные бумаги. В регуляторе добавили, что эту информацию может прокомментировать только Казначейство США. «Минфин США опубликовал список стран, кто, сколько вложил в их бонды (облигации). Мы там есть, но наши резервы заморожены, и мы не можем ими распоряжаться. Я допускаю, что у нас появилась наличка по старым бондам и, чтобы она зря не лежала, мы ее далее вложили в новые. Но мы ими распоряжаться не можем», — сказал Александр Разуваев. По словам экономиста, от России идет очень мало вложений по сравнению с другими странами. «У России около нуля вложений в облигации США, если сравнить с Китаем и Японией. РФ просто не может их увеличить», — подчеркнул Разуваев. Собеседник агентства отметил, что многие страны сейчас стараются особо не вкладываться в американские облигации. «Китай сейчас сокращает вложения в американские бонды. Раньше именно они считались самым надежным активом. Сейчас же это золото. Его скупают мировые центробанки. Рынок считает, что золото вырастет чуть больше, чем на 10%», — заключил он. Госдолг США в сентябре побил очередной рекорд. Он достиг 33,044 триллиона долларов. По подсчетам Международного валютного фонда, размер его в 2023 году составит 123,3% ВВП. В 2024 году увеличится до 126,9% ВВП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия увеличила объем вложений в гособлигации США из-за появления наличных денег по старым долговым ценным бумагам. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Однако распоряжаться этими средствами РФ не сможет. По данным минфина Соединенных Штатов, объемы российских вложений в гособлигации США увеличились в сентябре до 73 миллионов долларов. В августе их было 31 млн долларов. В Центробанке РФ объяснили, что у них нет казначейских обязательств США и они не приобретают ценные бумаги. В регуляторе добавили, что эту информацию может прокомментировать только Казначейство США. «Минфин США опубликовал список стран, кто, сколько вложил в их бонды (облигации). Мы там есть, но наши резервы заморожены, и мы не можем ими распоряжаться. Я допускаю, что у нас появилась наличка по старым бондам и, чтобы она зря не лежала, мы ее далее вложили в новые. Но мы ими распоряжаться не можем», — сказал Александр Разуваев. По словам экономиста, от России идет очень мало вложений по сравнению с другими странами. «У России около нуля вложений в облигации США, если сравнить с Китаем и Японией. РФ просто не может их увеличить», — подчеркнул Разуваев. Собеседник агентства отметил, что многие страны сейчас стараются особо не вкладываться в американские облигации. «Китай сейчас сокращает вложения в американские бонды. Раньше именно они считались самым надежным активом. Сейчас же это золото. Его скупают мировые центробанки. Рынок считает, что золото вырастет чуть больше, чем на 10%», — заключил он. Госдолг США в сентябре побил очередной рекорд. Он достиг 33,044 триллиона долларов. По подсчетам Международного валютного фонда, размер его в 2023 году составит 123,3% ВВП. В 2024 году увеличится до 126,9% ВВП.