Подсудимый попытался продать наркотики в зале свердловского суда

20 ноября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Действия мужчины заметили сотрудники конвоя (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Верхней Пышме мужчина, задержанный за кражи и разбойное нападение, попытался продать другому подсудимому наркотик прямо в зале суда. За это он получил еще один срок, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Мужчина купил наркотики в мае, затем принес на заседание в Верхнепышминский городской суд, чтобы продать товарищу. При этом в суде рассматривали дело о серии краж и разбойного нападения, к которому свердловчанин был причастен. «Во время перерыва заключенный, проходя к выходу из зала мимо решетки, где находился его товарищ, бросил сверток с наркотиком, не замечая камер и конвой. Однако его действия заметили, вину он признал. В сумме он получил лишение свободы на семь лет и 45 дней», — сообщили в ведомстве. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

В Верхней Пышме мужчина, задержанный за кражи и разбойное нападение, попытался продать другому подсудимому наркотик прямо в зале суда. За это он получил еще один срок, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Мужчина купил наркотики в мае, затем принес на заседание в Верхнепышминский городской суд, чтобы продать товарищу. При этом в суде рассматривали дело о серии краж и разбойного нападения, к которому свердловчанин был причастен. «Во время перерыва заключенный, проходя к выходу из зала мимо решетки, где находился его товарищ, бросил сверток с наркотиком, не замечая камер и конвой. Однако его действия заметили, вину он признал. В сумме он получил лишение свободы на семь лет и 45 дней», — сообщили в ведомстве. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.