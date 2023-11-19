19 ноября 2023

Подсудимый попытался продать наркотики в зале свердловского суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресненский суд. Москва, решетка, преступник, скамья подсудимых, суд
Действия мужчины заметили сотрудники конвоя (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме мужчина, задержанный за кражи и разбойное нападение, попытался продать другому подсудимому наркотик прямо в зале суда. За это он получил еще один срок, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина купил наркотики в мае, затем принес на заседание в Верхнепышминский городской суд, чтобы продать товарищу. При этом в суде рассматривали дело о серии краж и разбойного нападения, к которому свердловчанин был причастен.

«Во время перерыва заключенный, проходя к выходу из зала мимо решетки, где находился его товарищ, бросил сверток с наркотиком, не замечая камер и конвой. Однако его действия заметили, вину он признал. В сумме он получил лишение свободы на семь лет и 45 дней», — сообщили в ведомстве.

Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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В Верхней Пышме мужчина, задержанный за кражи и разбойное нападение, попытался продать другому подсудимому наркотик прямо в зале суда. За это он получил еще один срок, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Мужчина купил наркотики в мае, затем принес на заседание в Верхнепышминский городской суд, чтобы продать товарищу. При этом в суде рассматривали дело о серии краж и разбойного нападения, к которому свердловчанин был причастен. «Во время перерыва заключенный, проходя к выходу из зала мимо решетки, где находился его товарищ, бросил сверток с наркотиком, не замечая камер и конвой. Однако его действия заметили, вину он признал. В сумме он получил лишение свободы на семь лет и 45 дней», — сообщили в ведомстве. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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