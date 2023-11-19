Подсудимый попытался продать наркотики в зале свердловского суда

В Верхней Пышме мужчина, задержанный за кражи и разбойное нападение, попытался продать другому подсудимому наркотик прямо в зале суда. За это он получил еще один срок, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мужчина купил наркотики в мае, затем принес на заседание в Верхнепышминский городской суд, чтобы продать товарищу. При этом в суде рассматривали дело о серии краж и разбойного нападения, к которому свердловчанин был причастен.
«Во время перерыва заключенный, проходя к выходу из зала мимо решетки, где находился его товарищ, бросил сверток с наркотиком, не замечая камер и конвой. Однако его действия заметили, вину он признал. В сумме он получил лишение свободы на семь лет и 45 дней», — сообщили в ведомстве.
Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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