Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отговорил уральского полпреда Владимира Якушева от игры в настольный хоккей на выставке «Россия». Разговор между политиками произошел в павильоне Челябинской области, передает корреспондент URA.RU.
Настольный хоккей на стенде Челябинской области пользовался большим спросом среди молодежи. Когда Якушев и Текслер подошли к столу, организаторы предложили им сыграть партию. Обыграют», — предупредил Текслер полпреда. Якушев решил прислушаться к совету челябинского губернатора.
Ранее URA.RU сообщало, что Текслер устроил презентацию павильона для полномочного представителя президента в УрФО. На стенде Челябинской области собраны все ключевые объекты региона.
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