Текслер отговорил Якушева от игры в настольный хоккей на ВДНХ. Фото

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир, текслер алексей, текслер ирина
Владимир Якушев и Алексей Текслер решили не играть в настольный хоккей в павильоне Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отговорил уральского полпреда Владимира Якушева от игры в настольный хоккей на выставке «Россия». Разговор между политиками произошел в павильоне Челябинской области, передает корреспондент URA.RU.

Настольный хоккей на стенде Челябинской области пользовался большим спросом среди молодежи. Когда Якушев и Текслер подошли к столу, организаторы предложили им сыграть партию. Обыграют», — предупредил Текслер полпреда. Якушев решил прислушаться к совету челябинского губернатора.

Ранее URA.RU сообщало, что Текслер устроил презентацию павильона для полномочного представителя президента в УрФО. На стенде Челябинской области собраны все ключевые объекты региона.

Настольный хоккей пользовался большим вниманием в павильоне Челябинской области
Настольный хоккей пользовался большим вниманием в павильоне Челябинской области
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отговорил уральского полпреда Владимира Якушева от игры в настольный хоккей на выставке «Россия». Разговор между политиками произошел в павильоне Челябинской области, передает корреспондент URA.RU. Настольный хоккей на стенде Челябинской области пользовался большим спросом среди молодежи. Когда Якушев и Текслер подошли к столу, организаторы предложили им сыграть партию. Обыграют», — предупредил Текслер полпреда. Якушев решил прислушаться к совету челябинского губернатора. Ранее URA.RU сообщало, что Текслер устроил презентацию павильона для полномочного представителя президента в УрФО. На стенде Челябинской области собраны все ключевые объекты региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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