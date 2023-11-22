В Челябинске арестовали задержанного ФСБ бывшего топ-менеджера оборонного завода. Фото, видео

22 ноября 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Андрея Белимова отправили в СИЗО, минимум, до 10 января Фото: Анна Холмова © URA.RU В Центральном райсуде Челябинска 22 ноября вслед за бывшим гендиректором оборонного завода «Полет» Александром Нестеровым арестовали его экс-зама Андрея Белимова. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, бывшего менеджера предприятия отправили в СИЗО до 10 января. Изначально заседание планировалось начать в половине шестого вечера. Но из-за задержек его сдвинули почти на полтора часа. Адвокат Белимова, Константин Акулич, просил суд направить дело по подследственности по месту задержания (в Санкт-Петербург), либо по месту расположения следственного органа (в Екатеринбург). По итогу суд отклонил ходатайство защиты. После ознакомления с личностью обвиняемого суд принял решение закрыть заседание от СМИ. Однако на оглашение резолютивной части журналистов все же впустили. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Белимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 20 суток, то есть до 10 января 2024 года», — зачитал решение судья Александр Табаков. Материал по Белимову рассматривали сразу после заседания по Нестерову, на котором бывшего главу оборонпредприятия отправили в СИЗО до 10 января. Своей вины Нестеров не признал. Указал, что не совершал инкриминируемое преступление. Белимов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 10 октября в Санкт-Петербурге. Ему инкриминировали статью по факту превышения должностных полномочий во время работы на заводе «Полет». По версии следствия, вместе с Александром Нестеровым, занимавшим тогда пост гендиректора предприятия, он участвовал в приемке и оплате невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму более 100 млн рублей. После заседания на Белимове вновь защелкнули наручники Фото: Анна Холмова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Центральном райсуде Челябинска 22 ноября вслед за бывшим гендиректором оборонного завода «Полет» Александром Нестеровым арестовали его экс-зама Андрея Белимова. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, бывшего менеджера предприятия отправили в СИЗО до 10 января. Изначально заседание планировалось начать в половине шестого вечера. Но из-за задержек его сдвинули почти на полтора часа. Адвокат Белимова, Константин Акулич, просил суд направить дело по подследственности по месту задержания (в Санкт-Петербург), либо по месту расположения следственного органа (в Екатеринбург). По итогу суд отклонил ходатайство защиты. После ознакомления с личностью обвиняемого суд принял решение закрыть заседание от СМИ. Однако на оглашение резолютивной части журналистов все же впустили. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Белимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 20 суток, то есть до 10 января 2024 года», — зачитал решение судья Александр Табаков. Материал по Белимову рассматривали сразу после заседания по Нестерову, на котором бывшего главу оборонпредприятия отправили в СИЗО до 10 января. Своей вины Нестеров не признал. Указал, что не совершал инкриминируемое преступление. Белимов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 10 октября в Санкт-Петербурге. Ему инкриминировали статью по факту превышения должностных полномочий во время работы на заводе «Полет». По версии следствия, вместе с Александром Нестеровым, занимавшим тогда пост гендиректора предприятия, он участвовал в приемке и оплате невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму более 100 млн рублей.