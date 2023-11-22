В Челябинске арестовали задержанного ФСБ бывшего топ-менеджера оборонного завода. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения бывшему замдиректора завода "Полет" Андрею Белимову, Челябинск
Андрея Белимова отправили в СИЗО, минимум, до 10 января Фото:

В Центральном райсуде Челябинска 22 ноября вслед за бывшим гендиректором оборонного завода «Полет» Александром Нестеровым арестовали его экс-зама Андрея Белимова. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, бывшего менеджера предприятия отправили в СИЗО до 10 января.

Изначально заседание планировалось начать в половине шестого вечера. Но из-за задержек его сдвинули почти на полтора часа. Адвокат Белимова, Константин Акулич, просил суд направить дело по подследственности по месту задержания (в Санкт-Петербург), либо по месту расположения следственного органа (в Екатеринбург). По итогу суд отклонил ходатайство защиты. После ознакомления с личностью обвиняемого суд принял решение закрыть заседание от СМИ. Однако на оглашение резолютивной части журналистов все же впустили.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Белимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 20 суток, то есть до 10 января 2024 года», — зачитал решение судья Александр Табаков.

Материал по Белимову рассматривали сразу после заседания по Нестерову, на котором бывшего главу оборонпредприятия отправили в СИЗО до 10 января. Своей вины Нестеров не признал. Указал, что не совершал инкриминируемое преступление.

Белимов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 10 октября в Санкт-Петербурге. Ему инкриминировали статью по факту превышения должностных полномочий во время работы на заводе «Полет». По версии следствия, вместе с Александром Нестеровым, занимавшим тогда пост гендиректора предприятия, он участвовал в приемке и оплате невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму более 100 млн рублей.

Мера пресечения бывшему замдиректора завода "Полет" Андрею Белимову, Челябинск
После заседания на Белимове вновь защелкнули наручники
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В Центральном райсуде Челябинска 22 ноября вслед за бывшим гендиректором оборонного завода «Полет» Александром Нестеровым арестовали его экс-зама Андрея Белимова. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, бывшего менеджера предприятия отправили в СИЗО до 10 января. Изначально заседание планировалось начать в половине шестого вечера. Но из-за задержек его сдвинули почти на полтора часа. Адвокат Белимова, Константин Акулич, просил суд направить дело по подследственности по месту задержания (в Санкт-Петербург), либо по месту расположения следственного органа (в Екатеринбург). По итогу суд отклонил ходатайство защиты. После ознакомления с личностью обвиняемого суд принял решение закрыть заседание от СМИ. Однако на оглашение резолютивной части журналистов все же впустили. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Белимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 20 суток, то есть до 10 января 2024 года», — зачитал решение судья Александр Табаков. Материал по Белимову рассматривали сразу после заседания по Нестерову, на котором бывшего главу оборонпредприятия отправили в СИЗО до 10 января. Своей вины Нестеров не признал. Указал, что не совершал инкриминируемое преступление. Белимов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 10 октября в Санкт-Петербурге. Ему инкриминировали статью по факту превышения должностных полномочий во время работы на заводе «Полет». По версии следствия, вместе с Александром Нестеровым, занимавшим тогда пост гендиректора предприятия, он участвовал в приемке и оплате невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму более 100 млн рублей.
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