Аргентина может вступить в БРИКС благодаря новому президенту

Команда Хавьера Милея ведет Аргентину в БРИКСФото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA/TASS
Аргентина может присоединиться к БРИКС благодаря команде нового президента страны Хавьера Милея. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Команда Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС», — передает слова источников телеканал TN. По данным СМИ предполагается, что участие Аргентины в блоке будет не очень активным. Такое решение отражает стремление страны к более тесному взаимодействию с другими членами БРИКС и укреплению своего статуса на международной арене, заключили источники.
Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины, получив 55,95% голосов. Ранее он был против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU предоставляет все известные сведения о новом руководителе страны.
Аргентина может присоединиться к БРИКС благодаря команде нового президента страны Хавьера Милея. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Команда Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС», — передает слова источников телеканал TN. По данным СМИ предполагается, что участие Аргентины в блоке будет не очень активным. Такое решение отражает стремление страны к более тесному взаимодействию с другими членами БРИКС и укреплению своего статуса на международной арене, заключили источники. Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины, получив 55,95% голосов. Ранее он был против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU предоставляет все известные сведения о новом руководителе страны.