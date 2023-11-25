Аргентина может вступить в БРИКС благодаря новому президенту

TN: команда президента Аргентины анализирует возможность присоединения к БРИКС
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Команда Хавьера Милея ведет Аргентину в БРИКС Фото:

Аргентина может присоединиться к БРИКС благодаря команде нового президента страны Хавьера Милея. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Команда Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС», — передает слова источников телеканал TN. По данным СМИ предполагается, что участие Аргентины в блоке будет не очень активным. Такое решение отражает стремление страны к более тесному взаимодействию с другими членами БРИКС и укреплению своего статуса на международной арене, заключили источники.

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины, получив 55,95% голосов. Ранее он был против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU предоставляет все известные сведения о новом руководителе страны.

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Аргентина может присоединиться к БРИКС благодаря команде нового президента страны Хавьера Милея. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Команда Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС», — передает слова источников телеканал TN. По данным СМИ предполагается, что участие Аргентины в блоке будет не очень активным. Такое решение отражает стремление страны к более тесному взаимодействию с другими членами БРИКС и укреплению своего статуса на международной арене, заключили источники. Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины, получив 55,95% голосов. Ранее он был против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией. URA.RU предоставляет все известные сведения о новом руководителе страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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