СК займется делом свердловчанина, которому два года не могут сдать квартиру

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав в Полевском

26 ноября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заинтересовался делом, после обращения одного из обманутых пайщиков Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело к руководству ЖСК «Березовая роща 4» в Полевском (Свердловская область), которое два года назад должно было сдать многоквартирный дом. Информация о требовании появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. Согласно договору, здание планировалось сдать в сентябре 2021 года. В Информационный центр СК обратился мужчина, который в 2017 году стал пайщиком, после чего оплатил квартиру в полном объеме, однако так и не заселился в дом, так как его не достроили. Следственный комитет Свердловской области проводит процессуальную проверку. В 2022 году суд уже выносил решение по делу этого ЖСК, однако результатов этого не принесло. Неоднократные обращение жителей в надзорные органы также не изменили ситуацию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело к руководству ЖСК «Березовая роща 4» в Полевском (Свердловская область), которое два года назад должно было сдать многоквартирный дом. Информация о требовании появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. Согласно договору, здание планировалось сдать в сентябре 2021 года. В Информационный центр СК обратился мужчина, который в 2017 году стал пайщиком, после чего оплатил квартиру в полном объеме, однако так и не заселился в дом, так как его не достроили. Следственный комитет Свердловской области проводит процессуальную проверку. В 2022 году суд уже выносил решение по делу этого ЖСК, однако результатов этого не принесло. Неоднократные обращение жителей в надзорные органы также не изменили ситуацию.