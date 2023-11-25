25 ноября 2023

СК займется делом свердловчанина, которому два года не могут сдать квартиру

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав в Полевском
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин заинтересовался делом, после обращения одного из обманутых пайщиков Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело к руководству ЖСК «Березовая роща 4» в Полевском (Свердловская область), которое два года назад должно было сдать многоквартирный дом. Информация о требовании появилась в telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. Согласно договору, здание планировалось сдать в сентябре 2021 года.

В Информационный центр СК обратился мужчина, который в 2017 году стал пайщиком, после чего оплатил квартиру в полном объеме, однако так и не заселился в дом, так как его не достроили. Следственный комитет Свердловской области проводит процессуальную проверку.

В 2022 году суд уже выносил решение по делу этого ЖСК, однако результатов этого не принесло. Неоднократные обращение жителей в надзорные органы также не изменили ситуацию.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело к руководству ЖСК «Березовая роща 4» в Полевском (Свердловская область), которое два года назад должно было сдать многоквартирный дом. Информация о требовании появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. Согласно договору, здание планировалось сдать в сентябре 2021 года. В Информационный центр СК обратился мужчина, который в 2017 году стал пайщиком, после чего оплатил квартиру в полном объеме, однако так и не заселился в дом, так как его не достроили. Следственный комитет Свердловской области проводит процессуальную проверку. В 2022 году суд уже выносил решение по делу этого ЖСК, однако результатов этого не принесло. Неоднократные обращение жителей в надзорные органы также не изменили ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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