Екатеринбурженка три года получала пособия на выдуманного ребенка

Женщина получала выплаты с 2020 года (архивное фото)
В Екатеринбурге женщина три года получала социальные выплаты на выдуманного ребенка. Суд признал ее виновной и наказал, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Деньги женщина получала с 2020 года. Она подделала документы о рождении ребенка и получала пособия. «Так она незаконно присвоила себе свыше 662 тысяч рублей. Верх-Исетский районный суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Во время судебного разбирательства женщина возместила ущерб. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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