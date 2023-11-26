Екатеринбурженка три года получала пособия на выдуманного ребенка

27 ноября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Женщина получала выплаты с 2020 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге женщина три года получала социальные выплаты на выдуманного ребенка. Суд признал ее виновной и наказал, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Деньги женщина получала с 2020 года. Она подделала документы о рождении ребенка и получала пособия. «Так она незаконно присвоила себе свыше 662 тысяч рублей. Верх-Исетский районный суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Во время судебного разбирательства женщина возместила ущерб. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

В Екатеринбурге женщина три года получала социальные выплаты на выдуманного ребенка. Суд признал ее виновной и наказал, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Деньги женщина получала с 2020 года. Она подделала документы о рождении ребенка и получала пособия. «Так она незаконно присвоила себе свыше 662 тысяч рублей. Верх-Исетский районный суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Во время судебного разбирательства женщина возместила ущерб. Приговор суда в законную силу пока не вступил.