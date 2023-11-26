26 ноября 2023

Екатеринбурженка три года получала пособия на выдуманного ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получала выплаты с 2020 года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге женщина три года получала социальные выплаты на выдуманного ребенка. Суд признал ее виновной и наказал, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деньги женщина получала с 2020 года. Она подделала документы о рождении ребенка и получала пособия. «Так она незаконно присвоила себе свыше 662 тысяч рублей. Верх-Исетский районный суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Во время судебного разбирательства женщина возместила ущерб. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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В Екатеринбурге женщина три года получала социальные выплаты на выдуманного ребенка. Суд признал ее виновной и наказал, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Деньги женщина получала с 2020 года. Она подделала документы о рождении ребенка и получала пособия. «Так она незаконно присвоила себе свыше 662 тысяч рублей. Верх-Исетский районный суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Во время судебного разбирательства женщина возместила ущерб. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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