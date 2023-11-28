28 ноября 2023

В Екатеринбурге нашли загадочно пропавшего 44-летнего мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, розыск, кусты, полиция, поиск, следственные действия
Волонтеры поблагодарили участников поиска Андрея Чазова Фото:

В Екатеринбурге был найден 44-летний Андрей Чазов, который пропал 22 ноября при загадочных обстоятельствах. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — говорится в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» социальной сети «ВКонтакте».

В ночь на 22 ноября мужчина уехал в Екатеринбург без сотового, но не предупредил родственников. Волонтеры, участвующие в поиске Чазова сообщали, что он может прийти за помощью в церковь.

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В Екатеринбурге был найден 44-летний Андрей Чазов, который пропал 22 ноября при загадочных обстоятельствах. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — говорится в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» социальной сети «ВКонтакте». В ночь на 22 ноября мужчина уехал в Екатеринбург без сотового, но не предупредил родственников. Волонтеры, участвующие в поиске Чазова сообщали, что он может прийти за помощью в церковь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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