В Екатеринбурге нашли загадочно пропавшего 44-летнего мужчину

Волонтеры поблагодарили участников поиска Андрея Чазова
В Екатеринбурге был найден 44-летний Андрей Чазов, который пропал 22 ноября при загадочных обстоятельствах. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — говорится в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» социальной сети «ВКонтакте».
В ночь на 22 ноября мужчина уехал в Екатеринбург без сотового, но не предупредил родственников. Волонтеры, участвующие в поиске Чазова сообщали, что он может прийти за помощью в церковь.
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