Burito впервые за 20 лет даст сольный концерт в Екатеринбурге

Burito выступит в Екатеринбурге 3 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-солист «Банд’Эрос» и лидер группы Burito Игорь Бурнышев впервые за 20 лет творческой карьеры выступит в Екатеринбурге. Ранее артист приезжал на Урал только в качестве приглашенного гостя. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Ранее музыканты приезжали в Екатеринбург и выступали на крупных мероприятиях — Дне города, фестивале болельщиков на „Екатеринбург Арене“ во время Чемпионата Европы по футболу и других, но были в качестве приглашенных гостей. Сольный концерт группы Burito — это не просто музыкальное выступление в привычном понимании зрителя, а четко выстроенная философия, которая сегодня откликается особенно остро», — пояснили представители группы.

Зрителям расскажут продуманную историю воина, стоящего за справедливость. Также Гарик Burito немного интригует публику: на выступлениях порой он читает собственные стихотворения, возможно, такой перфоманс удастся застать и екатеринбуржцам, которые придут на концерт в «Фабрику».

Осень в Екатеринбурге оказалась богата на крупные мероприятия. Так, 30 ноября в столице Урала покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», аналогов которого нет в мире. Олимпийские чемпионы будут исполнять трюки, а дополнять все это декорации-трансформеры, световое и фаер-шоу. Автором проекта стала фигуристка Татьяна Навка.