Челябинка добила сожителя спустя два месяца после первого удара

30 ноября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Сожительница ударила мужчину в грудь ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Металлургического района Челябинска добила своего сожителя ножом спустя два месяца после первого легкого удара. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Следственными органами СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимой местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что первый удар металлическим предметом женщина нанесла своему сожителю в июне 2023 года на стоянке автомобилей в металлургическом районе, пока они вместе распивали алкоголь. Она попала мужчине в плечо, причинив легкий вред здоровью. Спустя два месяца в частном доме Тракторозаводского района во время распития алкоголя они вновь поссорились. «В ходе ссоры обвиняемая с силой нанесла потерпевшему не менее трех ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, после чего она закопала тело возле дома», — пояснили в пресс-службе ведомства. Мужчина числился пропавшим без вести, однако следователи раскрыли преступление. Возле дома обнаружены скелетированные останки пропавшего мужчины, его сожительница задержана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Металлургического района Челябинска добила своего сожителя ножом спустя два месяца после первого легкого удара. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Следственными органами СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимой местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что первый удар металлическим предметом женщина нанесла своему сожителю в июне 2023 года на стоянке автомобилей в металлургическом районе, пока они вместе распивали алкоголь. Она попала мужчине в плечо, причинив легкий вред здоровью. Спустя два месяца в частном доме Тракторозаводского района во время распития алкоголя они вновь поссорились. «В ходе ссоры обвиняемая с силой нанесла потерпевшему не менее трех ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, после чего она закопала тело возле дома», — пояснили в пресс-службе ведомства. Мужчина числился пропавшим без вести, однако следователи раскрыли преступление. Возле дома обнаружены скелетированные останки пропавшего мужчины, его сожительница задержана.