Челябинка добила сожителя спустя два месяца после первого удара

Жительница Металлургического района Челябинска добила своего сожителя ножом спустя два месяца после первого легкого удара. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
«Следственными органами СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимой местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что первый удар металлическим предметом женщина нанесла своему сожителю в июне 2023 года на стоянке автомобилей в металлургическом районе, пока они вместе распивали алкоголь. Она попала мужчине в плечо, причинив легкий вред здоровью. Спустя два месяца в частном доме Тракторозаводского района во время распития алкоголя они вновь поссорились.
«В ходе ссоры обвиняемая с силой нанесла потерпевшему не менее трех ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, после чего она закопала тело возле дома», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Мужчина числился пропавшим без вести, однако следователи раскрыли преступление. Возле дома обнаружены скелетированные останки пропавшего мужчины, его сожительница задержана.
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