Гендиректор «Газпром межрегионгаза» призвал губернатора Махонина ходить по домам

Дмитрий Махонин выслушал личную историю Сергей Густова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» и член генсовета «Единой России» Сергей Густов призвал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ходить по домам и агитировать жителей подключаться к газопроводу. Свою идею он озвучил во время конференции реготделения партии «Единая Россия».

Чтобы убедить Махонина ходить по домам и общаться с жителями, Густов привел личный пример. Он рассказал, как однажды вместе секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком были в Гатчинском районе Ленобласти. Там была проведена газовая труба, но к ней было подключено мало домов. Густов и Турчак заходили в дома и убеждали людей подключиться к газопроводу. Буквально через 20 минут вся улица решила это сделать. «Дмитрий Николаевич, я уверен, что, если вы проедете по домам на той улице, где мы сегодня были (ул. Бородулинская в микрорайоне Нижняя Курья), все подключатся», — заявил Густов.

По словам топ-менеджера «Газпрома», в Пермском крае сегодня 12 тысяч домов, рядом с которыми есть газовая труба, но жители не подают заявки на подключение.

О визите Турчака и Густова URA.RU сообщало еще 21 ноября. В Перми первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в открытии памятника петербургскому ученому, изобретателю и основоположнику газового освещения в России Петру Соболевскому. Именно он запусти первую в России систему газового освещения на производстве. Это состоялось в Пермском крае и стало настоящим прорывом в технологиях. Во время открытия памятника Турчак поблагодарил губернатора Махонина и его команду за то, что они увековечивают имена великих изобретателей и ученых.