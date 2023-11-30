Происшествия Пожары Фура сгорела на трассе в Челябинской области. Видео 01 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 + Фура загорелась во время нахождения на обочине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе Южноуральск — Магнитогорск 1 декабря сгорела фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 162 км дороги Южноуральск — Магнитогорск произошло возгорание фуры. Организовано реверсивное движение», — уточнили в региональной госавтоинспекции. На месте оказывается помощь. В результате возгорания никто не пострадал. В Челябинской области на трассе Южноуральск — Магнитогорск 1 декабря сгорела фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 162 км дороги Южноуральск — Магнитогорск произошло возгорание фуры. Организовано реверсивное движение», — уточнили в региональной госавтоинспекции. На месте оказывается помощь. В результате возгорания никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям