Фура загорелась во время нахождения на обочине
В Челябинской области на трассе Южноуральск — Магнитогорск 1 декабря сгорела фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На 162 км дороги Южноуральск — Магнитогорск произошло возгорание фуры. Организовано реверсивное движение», — уточнили в региональной госавтоинспекции.
На месте оказывается помощь. В результате возгорания никто не пострадал.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!