30 ноября 2023

Фура сгорела на трассе в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, пожарный
Фура загорелась во время нахождения на обочине Фото:

В Челябинской области на трассе Южноуральск — Магнитогорск 1 декабря сгорела фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 162 км дороги Южноуральск — Магнитогорск произошло возгорание фуры. Организовано реверсивное движение», — уточнили в региональной госавтоинспекции.

На месте оказывается помощь. В результате возгорания никто не пострадал.

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В Челябинской области на трассе Южноуральск — Магнитогорск 1 декабря сгорела фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 162 км дороги Южноуральск — Магнитогорск произошло возгорание фуры. Организовано реверсивное движение», — уточнили в региональной госавтоинспекции. На месте оказывается помощь. В результате возгорания никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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