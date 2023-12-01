01 декабря 2023

Раненный выстрелом пистолета студент УрФУ рассказал о наказании обидчиков

Раненный выстрелом пистолета студент УрФУ не простит обидчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Студент, в которого стреляли из пистолета, не сможет простить обидчиков Фото:

Студент Уральского федерального университета (УрФУ) Игорь, в которого стреляли из пистолета, считает, что обидчиков накажут справедливо, но простить он их не сможет. Таким мнением магистрант первого курса журфака поделился в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Уверен, что им [обидчикам] вынесут справедливое наказание. Простить их я никак не могу. Один из них в меня стрелял, второй до этого угрожал этим же оружием. Однако раскаяние одного из преступников я приму к сведению», — сказал Игорь.

Студент отметил, что не может предположить, какую меру пресечения подготовят для обидчиков. «На такие вопросы нужно отвечать с „холодной головой“, а я пока что все-таки под влиянием эмоций от недавно произошедшего», — сетует собеседник агентства.

В Екатеринбурге двое приятелей прямо в трамвае пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, из-за чего один из парней достал пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. Позже правонарушители сдали оружие в ломбард, но были вычислены сотрудниками полиции по горячим следам.

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Студент Уральского федерального университета (УрФУ) Игорь, в которого стреляли из пистолета, считает, что обидчиков накажут справедливо, но простить он их не сможет. Таким мнением магистрант первого курса журфака поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «Уверен, что им [обидчикам] вынесут справедливое наказание. Простить их я никак не могу. Один из них в меня стрелял, второй до этого угрожал этим же оружием. Однако раскаяние одного из преступников я приму к сведению», — сказал Игорь. Студент отметил, что не может предположить, какую меру пресечения подготовят для обидчиков. «На такие вопросы нужно отвечать с „холодной головой“, а я пока что все-таки под влиянием эмоций от недавно произошедшего», — сетует собеседник агентства. В Екатеринбурге двое приятелей прямо в трамвае пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, из-за чего один из парней достал пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. Позже правонарушители сдали оружие в ломбард, но были вычислены сотрудниками полиции по горячим следам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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