Раненный выстрелом пистолета студент УрФУ рассказал о наказании обидчиков

Раненный выстрелом пистолета студент УрФУ не простит обидчиков

02 декабря 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Студент, в которого стреляли из пистолета, не сможет простить обидчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студент Уральского федерального университета (УрФУ) Игорь, в которого стреляли из пистолета, считает, что обидчиков накажут справедливо, но простить он их не сможет. Таким мнением магистрант первого курса журфака поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «Уверен, что им [обидчикам] вынесут справедливое наказание. Простить их я никак не могу. Один из них в меня стрелял, второй до этого угрожал этим же оружием. Однако раскаяние одного из преступников я приму к сведению», — сказал Игорь. Студент отметил, что не может предположить, какую меру пресечения подготовят для обидчиков. «На такие вопросы нужно отвечать с „холодной головой“, а я пока что все-таки под влиянием эмоций от недавно произошедшего», — сетует собеседник агентства. В Екатеринбурге двое приятелей прямо в трамвае пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, из-за чего один из парней достал пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. Позже правонарушители сдали оружие в ломбард, но были вычислены сотрудниками полиции по горячим следам.

Студент Уральского федерального университета (УрФУ) Игорь, в которого стреляли из пистолета, считает, что обидчиков накажут справедливо, но простить он их не сможет. Таким мнением магистрант первого курса журфака поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «Уверен, что им [обидчикам] вынесут справедливое наказание. Простить их я никак не могу. Один из них в меня стрелял, второй до этого угрожал этим же оружием. Однако раскаяние одного из преступников я приму к сведению», — сказал Игорь. Студент отметил, что не может предположить, какую меру пресечения подготовят для обидчиков. «На такие вопросы нужно отвечать с „холодной головой“, а я пока что все-таки под влиянием эмоций от недавно произошедшего», — сетует собеседник агентства. В Екатеринбурге двое приятелей прямо в трамвае пристали к студенту УрФУ и стали требовать деньги под выдуманным предлогом. Парень отказался, из-за чего один из парней достал пистолет и выстрелил молодому человеку в лицо. Позже правонарушители сдали оружие в ломбард, но были вычислены сотрудниками полиции по горячим следам.