02 декабря 2023
01 декабря 2023

Еще один прикамский министр вступил в «Единую Россию»

Министр связи Пермского края Петр Шиловских вступил в «Единую Россию»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет глав городов и муниципальных образований Пермского края. Пермь, шиловских петр
Петр Шиловских стал третьим пермским министром, вступившим в ЕР в этом году Фото:

Главе минсвязи Пермского края Петру Шиловских вручили партбилет «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения. Летом в партию вступили глава минэкономразвития Эдуард Соснин (позже он был утвержден главой Перми) и министр спорта региона Татьяна Чеснокова.

«Шиловских вступил в „Единую Россию“. Партбилет ему вручили на отчетно-выборной конференции реготделения в минувший четверг (30 ноября — прим. URA.RU)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу реготделния партии.

В начале ноября в ЕР вступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Позже его избрали секретарем прикамского отделения. Занимавшему этот пост с 2018 года Вячеславу Григорьеву предложили должность первого заместителя.

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Главе минсвязи Пермского края Петру Шиловских вручили партбилет «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения. Летом в партию вступили глава минэкономразвития Эдуард Соснин (позже он был утвержден главой Перми) и министр спорта региона Татьяна Чеснокова. «Шиловских вступил в „Единую Россию“. Партбилет ему вручили на отчетно-выборной конференции реготделения в минувший четверг (30 ноября — прим. URA.RU)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу реготделния партии. В начале ноября в ЕР вступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Позже его избрали секретарем прикамского отделения. Занимавшему этот пост с 2018 года Вячеславу Григорьеву предложили должность первого заместителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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