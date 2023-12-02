Еще один прикамский министр вступил в «Единую Россию»

Главе минсвязи Пермского края Петру Шиловских вручили партбилет «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения. Летом в партию вступили глава минэкономразвития Эдуард Соснин (позже он был утвержден главой Перми) и министр спорта региона Татьяна Чеснокова.
«Шиловских вступил в „Единую Россию“. Партбилет ему вручили на отчетно-выборной конференции реготделения в минувший четверг (30 ноября — прим. URA.RU)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу реготделния партии.
В начале ноября в ЕР вступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Позже его избрали секретарем прикамского отделения. Занимавшему этот пост с 2018 года Вячеславу Григорьеву предложили должность первого заместителя.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.