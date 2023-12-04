Пермский экс-пожарный оспорил штраф за повышение своей зарплаты

Из-за повышения пожарные получили лишние 3,9 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший начальник отряда противопожарной службы в Березниках (Пермский край) оспорил в суде решение главного управления МЧС по региону о его штрафе. Глава отряда должен был заплатить почти 40 тысяч за то, что поднял оклад себе и своим сотрудникам. Об этом сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Главному управлению МЧС России по Пермскому краю в удовлетворении исковых требований к Бабинцеву А. Н. о возмещении ущерба в размере 39 242,89 рублей отказать в полном объеме», — говорится в решении. Из-за необоснованного повышения оклада пожарные получили лишние 3,9 тысячи рублей.

Согласно решению, ранее ответчик подписал приказы о повышении оклада себе и своим подчиненным. После этого главное управление МЧС по региону инициировало расследование, в отношении бывшего начальника возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Еще до начала проведения расследования глава отряда был уволен со службы и отправлен на пенсию. Ленинский районный суд заочно признал экс-пожарного виновным и постановил ему выплатить штраф в размере 39 тысяч рублей. В апелляции экс-начальник службы не согласился с решением, так как служебная проверка была проведена с нарушениями, а уголовное дело, по которому вынесли решение, еще не окончено. В итоге суд отменил решение предыдущей инстанции.