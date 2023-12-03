Крупный аукционный дом открывает «Школу коллекционера» в Екатеринбурге

04 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Горожане узнают о том, как устроен аукционный рынок предметов искусства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Аукционный дом «Литфонд» и Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открывают в Екатеринбурге «Школу коллекционера». Первая встреча пройдет 12 декабря в «Эрмитаж-Урале», рассказали URA.RU представители музея. «Будут проходить лекции, встречи и мастер-классы известных экспертов в области искусства и коллекционирования. Первая лекция будет посвящена российскому аукционному рынку предметов искусства и коллекционирования. Лекцию прочитает президент международной аукционной площадки Bidspirit.com Александр Киселевский», — рассказали представители ЕМИИ. На встрече екатеринбуржцам расскажут, как проходило становление аукционного рынка предметов искусства в России и за рубежом, кто является ведущими игроками международного и российского рынка. Также в качестве бонуса гостям расскажу, как будет развиваться коллекционирование в будущем. Российский аукционный дом «Литфонд» решил открыть филиал в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе, который пройдет 16 декабря, будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.

Аукционный дом «Литфонд» и Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открывают в Екатеринбурге «Школу коллекционера». Первая встреча пройдет 12 декабря в «Эрмитаж-Урале», рассказали URA.RU представители музея. «Будут проходить лекции, встречи и мастер-классы известных экспертов в области искусства и коллекционирования. Первая лекция будет посвящена российскому аукционному рынку предметов искусства и коллекционирования. Лекцию прочитает президент международной аукционной площадки Bidspirit.com Александр Киселевский», — рассказали представители ЕМИИ. На встрече екатеринбуржцам расскажут, как проходило становление аукционного рынка предметов искусства в России и за рубежом, кто является ведущими игроками международного и российского рынка. Также в качестве бонуса гостям расскажу, как будет развиваться коллекционирование в будущем. Российский аукционный дом «Литфонд» решил открыть филиал в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе, который пройдет 16 декабря, будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.