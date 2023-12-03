03 декабря 2023

Крупный аукционный дом открывает «Школу коллекционера» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, екатерининская ассамблея, аукцион, время первых
Горожане узнают о том, как устроен аукционный рынок предметов искусства Фото:

Аукционный дом «Литфонд» и Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открывают в Екатеринбурге «Школу коллекционера». Первая встреча пройдет 12 декабря в «Эрмитаж-Урале», рассказали URA.RU представители музея.

«Будут проходить лекции, встречи и мастер-классы известных экспертов в области искусства и коллекционирования. Первая лекция будет посвящена российскому аукционному рынку предметов искусства и коллекционирования. Лекцию прочитает президент международной аукционной площадки Bidspirit.com Александр Киселевский», — рассказали представители ЕМИИ.

На встрече екатеринбуржцам расскажут, как проходило становление аукционного рынка предметов искусства в России и за рубежом, кто является ведущими игроками международного и российского рынка. Также в качестве бонуса гостям расскажу, как будет развиваться коллекционирование в будущем.

Российский аукционный дом «Литфонд» решил открыть филиал в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе, который пройдет 16 декабря, будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.

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Аукционный дом «Литфонд» и Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открывают в Екатеринбурге «Школу коллекционера». Первая встреча пройдет 12 декабря в «Эрмитаж-Урале», рассказали URA.RU представители музея. «Будут проходить лекции, встречи и мастер-классы известных экспертов в области искусства и коллекционирования. Первая лекция будет посвящена российскому аукционному рынку предметов искусства и коллекционирования. Лекцию прочитает президент международной аукционной площадки Bidspirit.com Александр Киселевский», — рассказали представители ЕМИИ. На встрече екатеринбуржцам расскажут, как проходило становление аукционного рынка предметов искусства в России и за рубежом, кто является ведущими игроками международного и российского рынка. Также в качестве бонуса гостям расскажу, как будет развиваться коллекционирование в будущем. Российский аукционный дом «Литфонд» решил открыть филиал в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе, который пройдет 16 декабря, будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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