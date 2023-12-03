Крупный аукционный дом открывает «Школу коллекционера» в Екатеринбурге

Аукционный дом «Литфонд» и Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открывают в Екатеринбурге «Школу коллекционера». Первая встреча пройдет 12 декабря в «Эрмитаж-Урале», рассказали URA.RU представители музея.
«Будут проходить лекции, встречи и мастер-классы известных экспертов в области искусства и коллекционирования. Первая лекция будет посвящена российскому аукционному рынку предметов искусства и коллекционирования. Лекцию прочитает президент международной аукционной площадки Bidspirit.com Александр Киселевский», — рассказали представители ЕМИИ.
На встрече екатеринбуржцам расскажут, как проходило становление аукционного рынка предметов искусства в России и за рубежом, кто является ведущими игроками международного и российского рынка. Также в качестве бонуса гостям расскажу, как будет развиваться коллекционирование в будущем.
Российский аукционный дом «Литфонд» решил открыть филиал в Екатеринбурге в середине декабря. На первом аукционе, который пройдет 16 декабря, будут распроданы вещи первого президента России Бориса Ельцина, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и других известных личностей.
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