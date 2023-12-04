На Урале проще всего купить машину екатеринбуржцам

05 декабря 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

В целом для екатеринбуржцев оставалась сложной только покупка иномарок Фото: Анна Майорова © URA.RU В первые три квартала этого года средний житель Урала мог купить новую Lada Priora за 6,2 медианных зарплат. Екатеринбуржцы потратили бы на это всего 5,8 зарплат, об этом стало известно из исследования Авто.ру и hh.ru. «С начала 2023 года жители УрФО могли приобрести Lada Priora за 6,2 медианных зарплаты, а екатеринбуржцам понадобилось бы потратить 5,8 зарплат», — следует из анализа индекса доступности автомобилей. С иномарками ситуация аналогичная. Для покупки Ford Focus жителям Екатеринбурга понадобилось бы 13 месяцев работы, что на 1,9 пункта меньше среднего показателя по УрФО. При этом отмечается, что в целом покупка автомобилей для екатеринбуржцев оставалась сложной только в случае выбора иномарок. Индекс доступности отечественной Lada Priora не менялся, а покупка марки Ford Focus усложнилась из-за роста индекса на 1 пункт. С первого к третьему кварталу он достиг отметки 13,6 медианных зарплат, — это на 0,6 месяца меньше, чем в среднем для жителей Уральского федерального округа (14,2). Ранее URA.RU сообщало, что в регионах Урала взлетели цены на электромобили. За девять месяцев средняя цена нового электрокара выросла на 52%.

В первые три квартала этого года средний житель Урала мог купить новую Lada Priora за 6,2 медианных зарплат. Екатеринбуржцы потратили бы на это всего 5,8 зарплат, об этом стало известно из исследования Авто.ру и hh.ru. «С начала 2023 года жители УрФО могли приобрести Lada Priora за 6,2 медианных зарплаты, а екатеринбуржцам понадобилось бы потратить 5,8 зарплат», — следует из анализа индекса доступности автомобилей. С иномарками ситуация аналогичная. Для покупки Ford Focus жителям Екатеринбурга понадобилось бы 13 месяцев работы, что на 1,9 пункта меньше среднего показателя по УрФО. При этом отмечается, что в целом покупка автомобилей для екатеринбуржцев оставалась сложной только в случае выбора иномарок. Индекс доступности отечественной Lada Priora не менялся, а покупка марки Ford Focus усложнилась из-за роста индекса на 1 пункт. С первого к третьему кварталу он достиг отметки 13,6 медианных зарплат, — это на 0,6 месяца меньше, чем в среднем для жителей Уральского федерального округа (14,2). Ранее URA.RU сообщало, что в регионах Урала взлетели цены на электромобили. За девять месяцев средняя цена нового электрокара выросла на 52%.