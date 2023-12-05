Сбежавшего в Грузию свердловского активиста нашли в СИЗО Нижнего Тагила

Рафаил Шепелев покинул Екатеринбург в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политический активист Рафаил Шепелев, который в сентябре 2021 года уехал из Екатеринбурга в Грузию, может находиться в СИЗО Нижнего Тагила. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5. УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).

«Активист Рафаил Шепелев, пропавший в Грузии 12 октября, найден в российском ФКУ СИЗО-3 („Нижний Тагил“) ГУФСИН России по Свердловской области. 12 октября Рафаил Шепелев вышел из дома в Тбилиси и пропал. По словам его соратников, в Грузии он жил с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался», — сообщает telegram-канал правозащитного проекта «Первый отдел».

На следующий день после исчезновения суд Владикавказа признал Шепелева виновным в «мелком хулиганстве». Мужчину арестовали на 15 суток, а после, по данным издания, его поместили в СИЗО, обвинили в совершении преступлений террористической направленности и отправили по этапу.

Получить оперативный комментарий в СИЗО-3 не получилось. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области не стали комментировать информацию о нахождении Шепелева. «Согласно федеральному закону о персональных данных, нельзя сообщать местонахождение граждан в учреждениях ФСИН», — пояснили в ведомстве. Также агентство обратилось за информацией в региональные управления СУ СКР и ФСБ.

Шепелев известен тем, что неоднократно участвовал в различных протестных акциях в Екатеринбурге. В начале ноября о нем вспомнил свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. «В отношении экстремистов, сбежавших за границу, главное — набраться терпения. Рано или поздно они вернутся домой и ответят за деяния. Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Раз за разом убеждаюсь в народной мудрости», — многозначительно писал Альшевских.