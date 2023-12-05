05 декабря 2023

Вильфанд: жителей Челябинской области накроют аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, зима, мороз
Температура будет ниже положенной на 15-23 градуса Фото:

Жителей Челябинской области предупредили об аномальном и опасном похолодании с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже положенной нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы от -37 до -44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — то -30 до -40 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС.

На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики регионального гидрометцентра отмечают, что в Челябинске 7 и 8 декабря ночью похолодает до -35 градусов. Морозы продлятся до конца недели.

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Жителей Челябинской области предупредили об аномальном и опасном похолодании с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже положенной нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы от -37 до -44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — то -30 до -40 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики регионального гидрометцентра отмечают, что в Челябинске 7 и 8 декабря ночью похолодает до -35 градусов. Морозы продлятся до конца недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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