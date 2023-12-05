Вильфанд: жителей Челябинской области накроют аномальные морозы

Жителей Челябинской области предупредили об аномальном и опасном похолодании с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже положенной нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы от -37 до -44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — то -30 до -40 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС.
На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики регионального гидрометцентра отмечают, что в Челябинске 7 и 8 декабря ночью похолодает до -35 градусов. Морозы продлятся до конца недели.
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