Вильфанд: жителей Челябинской области накроют аномальные морозы

06 декабря 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Температура будет ниже положенной на 15-23 градуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области предупредили об аномальном и опасном похолодании с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже положенной нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы от -37 до -44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — то -30 до -40 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики регионального гидрометцентра отмечают, что в Челябинске 7 и 8 декабря ночью похолодает до -35 градусов. Морозы продлятся до конца недели.

Жителей Челябинской области предупредили об аномальном и опасном похолодании с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже положенной нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы от -37 до -44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — то -30 до -40 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики регионального гидрометцентра отмечают, что в Челябинске 7 и 8 декабря ночью похолодает до -35 градусов. Морозы продлятся до конца недели.