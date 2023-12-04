04 декабря 2023

В Челябинской области ввели штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области ожидается аномальное похолодание Фото:

На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномально низких температур. Сообщение появилось на сайте областного ЦГМС.

«С 7 по 11 декабря в большинстве районов области ожидается аномально холодная погода. Со среднесуточной температурой воздуха на семь и более ниже климатической нормы», — сообщили в региональном ЦГМС.

В эти дни в регионе ожидается резкое похолодание. Ночные температуры упадут до минус 33 градусов, в низинах до минус 40 градусов.

Снижение температур приведет к окончанию снегопадов. Ситуация на федеральных и региональных дорогах должна прийти в норму. В период осадков трасса М-5 «Урал» несколько дней оставалась закрыта для большегрузов, пассажирских автобусов и такси.

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На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномально низких температур. Сообщение появилось на сайте областного ЦГМС. «С 7 по 11 декабря в большинстве районов области ожидается аномально холодная погода. Со среднесуточной температурой воздуха на семь и более ниже климатической нормы», — сообщили в региональном ЦГМС. В эти дни в регионе ожидается резкое похолодание. Ночные температуры упадут до минус 33 градусов, в низинах до минус 40 градусов. Снижение температур приведет к окончанию снегопадов. Ситуация на федеральных и региональных дорогах должна прийти в норму. В период осадков трасса М-5 «Урал» несколько дней оставалась закрыта для большегрузов, пассажирских автобусов и такси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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