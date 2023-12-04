В Челябинской области ввели штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

05 декабря 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В Челябинской области ожидается аномальное похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномально низких температур. Сообщение появилось на сайте областного ЦГМС. «С 7 по 11 декабря в большинстве районов области ожидается аномально холодная погода. Со среднесуточной температурой воздуха на семь и более ниже климатической нормы», — сообщили в региональном ЦГМС. В эти дни в регионе ожидается резкое похолодание. Ночные температуры упадут до минус 33 градусов, в низинах до минус 40 градусов. Снижение температур приведет к окончанию снегопадов. Ситуация на федеральных и региональных дорогах должна прийти в норму. В период осадков трасса М-5 «Урал» несколько дней оставалась закрыта для большегрузов, пассажирских автобусов и такси.

На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномально низких температур. Сообщение появилось на сайте областного ЦГМС. «С 7 по 11 декабря в большинстве районов области ожидается аномально холодная погода. Со среднесуточной температурой воздуха на семь и более ниже климатической нормы», — сообщили в региональном ЦГМС. В эти дни в регионе ожидается резкое похолодание. Ночные температуры упадут до минус 33 градусов, в низинах до минус 40 градусов. Снижение температур приведет к окончанию снегопадов. Ситуация на федеральных и региональных дорогах должна прийти в норму. В период осадков трасса М-5 «Урал» несколько дней оставалась закрыта для большегрузов, пассажирских автобусов и такси.