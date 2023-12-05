Сотрудники ГИБДД задержали зачинщика драки со стрельбой в Челябинске. Видео

06 декабря 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Драка произошла и бара на улице Цвиллинга в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полка ДПС госавтоинспекции пресекли драку у бара по улице Цвиллинга В Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Полицейские полка дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Челябинску в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения заметили назревающий конфликт, переросший в драку, возле одного из баров по улице Цвиллинга. Полицейские пресекли противоправные действия», — уточнили в пресс-службе ведомства. Конфликт произошел между посетителем и охранниками заведения, в ходе которого 36-летний ранее судимый местный житель применил аэрозольный пистолет. Кроме того, он угрожал окружающим молотком, при себе у него был нож. Зачинщик конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции «Центральный». Все участники инцидента установлены и опрошены. Полицейские проводят доследственную проверку для последующего принятия процессуального решения.

Сотрудники полка ДПС госавтоинспекции пресекли драку у бара по улице Цвиллинга В Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Полицейские полка дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Челябинску в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения заметили назревающий конфликт, переросший в драку, возле одного из баров по улице Цвиллинга. Полицейские пресекли противоправные действия», — уточнили в пресс-службе ведомства. Конфликт произошел между посетителем и охранниками заведения, в ходе которого 36-летний ранее судимый местный житель применил аэрозольный пистолет. Кроме того, он угрожал окружающим молотком, при себе у него был нож. Зачинщик конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции «Центральный». Все участники инцидента установлены и опрошены. Полицейские проводят доследственную проверку для последующего принятия процессуального решения.