Дело о сети борделей, открытых челябинским экс-полицейским, направили в суд

Уголовное дело в отношении сутенеров направили в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело в отношении экс-силовика уголовного розыска и двух жителей Челябинска, открывших два притона с проститутками, направили в суд. Об этом URA.RU 6 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В Челябинской области завершено расследование в отношении двух жителей и бывшего оперуполномоченного уголовного розыска областного центра, обвиняемых по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд», — сообщили URA.RU в СУ СКР.

Следствие установило, что в 2022 году мужчины организовали два салона с проститутками. Работа борделей продолжалась до весны 2023 года. Преступление было выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД. Полицейского, организовавшего бордель, с позором уволили.

Позднее силовики опубликовали видео с задержания сутенеров. Согласно кадрам, в салонах было все необходимое для занятия проституцией.