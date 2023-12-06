Дело о сети борделей, открытых челябинским экс-полицейским, направили в суд

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Уголовное дело в отношении сутенеров направили в суд Фото:

Уголовное дело в отношении экс-силовика уголовного розыска и двух жителей Челябинска, открывших два притона с проститутками, направили в суд. Об этом URA.RU 6 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В Челябинской области завершено расследование в отношении двух жителей и бывшего оперуполномоченного уголовного розыска областного центра, обвиняемых по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд», — сообщили URA.RU в СУ СКР.

Следствие установило, что в 2022 году мужчины организовали два салона с проститутками. Работа борделей продолжалась до весны 2023 года. Преступление было выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД. Полицейского, организовавшего бордель, с позором уволили.

Позднее силовики опубликовали видео с задержания сутенеров. Согласно кадрам, в салонах было все необходимое для занятия проституцией.

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Уголовное дело в отношении экс-силовика уголовного розыска и двух жителей Челябинска, открывших два притона с проститутками, направили в суд. Об этом URA.RU 6 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В Челябинской области завершено расследование в отношении двух жителей и бывшего оперуполномоченного уголовного розыска областного центра, обвиняемых по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд», — сообщили URA.RU в СУ СКР. Следствие установило, что в 2022 году мужчины организовали два салона с проститутками. Работа борделей продолжалась до весны 2023 года. Преступление было выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД. Полицейского, организовавшего бордель, с позором уволили. Позднее силовики опубликовали видео с задержания сутенеров. Согласно кадрам, в салонах было все необходимое для занятия проституцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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