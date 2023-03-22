Челябинская полиция сделала заявление об оказавшемся сутенером экс-сотруднике

В Челябинске оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД по области пресечена незаконная деятельность салонов для оказания приватных услуг. Установлено, что в число организаторов входили бывший сотрудник органов внутренних дел и двое челябинцев. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства.
«Работа по выявлению недобросовестных сотрудников в рядах полиции областным полицейским главком ведется на постоянной основе. Любой, кто преступил закон, с позором будет изгнан из органов внутренних дел», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
Ранее появилась информация, что в Челябинске двое местных жителей и экс-сотрудник полиции подозреваются в организации двух спа-салонов, где занимались проституцией. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам дела.
В полицейском главке отметили, что самые жесткие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, применяются и к руководителям, чьи подчиненные нарушают закон. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД области.
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