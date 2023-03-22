Челябинская полиция сделала заявление об оказавшемся сутенером экс-сотруднике

23 марта 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

В областном главке выявляют недобросовестных сотрудников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД по области пресечена незаконная деятельность салонов для оказания приватных услуг. Установлено, что в число организаторов входили бывший сотрудник органов внутренних дел и двое челябинцев. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства. «Работа по выявлению недобросовестных сотрудников в рядах полиции областным полицейским главком ведется на постоянной основе. Любой, кто преступил закон, с позором будет изгнан из органов внутренних дел», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Ранее появилась информация, что в Челябинске двое местных жителей и экс-сотрудник полиции подозреваются в организации двух спа-салонов, где занимались проституцией. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам дела. В полицейском главке отметили, что самые жесткие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, применяются и к руководителям, чьи подчиненные нарушают закон. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД области.

В Челябинске оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД по области пресечена незаконная деятельность салонов для оказания приватных услуг. Установлено, что в число организаторов входили бывший сотрудник органов внутренних дел и двое челябинцев. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства. «Работа по выявлению недобросовестных сотрудников в рядах полиции областным полицейским главком ведется на постоянной основе. Любой, кто преступил закон, с позором будет изгнан из органов внутренних дел», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Ранее появилась информация, что в Челябинске двое местных жителей и экс-сотрудник полиции подозреваются в организации двух спа-салонов, где занимались проституцией. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам дела. В полицейском главке отметили, что самые жесткие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, применяются и к руководителям, чьи подчиненные нарушают закон. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД области.