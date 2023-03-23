Появилось видео из челябинского борделя, который открыл бывший полицейский

Силовики накрыли бордель и задержали его организаторов Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Челябинские силовики опубликовали видео, на котором происходит задержание троих организаторов борделя, одним из которых является бывший полицейский. Согласно кадрам, опубликованным пресс-службой СКР по региону, в салонах было все необходимое для занятия проституцией.

На видео силовики быстро забегают в помещение. Само задержание организаторов остается за кадром. Обстановка соответствует месту: большие кровати, джакузи, подсветка, на полу разбросано женское нижнее белье.

«Преступление выявлено сотрудниками УСБ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там же ранее сообщили о задержании троих челябинцев. Один из них раньше имел отношение к органам внутренних дел. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он уже там не работает. В ведомстве напомнили, что самые жесткие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, применяются и к руководителям, чьи подчиненные нарушают закон. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД области.