22 марта 2023

Челябинский силовик создал сеть борделей, где работали проститутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности МВД Фото:

В Челябинске двое местных жителей и сотрудник полиции подозреваются в организации двух спа-салонов, где занимались проституцией. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в СУ СКР по региону.

«Следственными органами области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей и сотрудника уголовного розыска одного из районных отделов полиции областного центра. Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, подозреваемые организовали работу двух спа-салонов в Челябинске, в которых предоставлялись интимные услуги за денежное вознаграждение. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности МВД России по области.

Правоохранители проводят следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Обновлено в 13:35 по Уральскому времени:

«Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. Теперь он является бывшим полицейским», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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В Челябинске двое местных жителей и сотрудник полиции подозреваются в организации двух спа-салонов, где занимались проституцией. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в СУ СКР по региону. «Следственными органами области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей и сотрудника уголовного розыска одного из районных отделов полиции областного центра. Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)», — заявили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, подозреваемые организовали работу двух спа-салонов в Челябинске, в которых предоставлялись интимные услуги за денежное вознаграждение. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности МВД России по области. Правоохранители проводят следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Обновлено в 13:35 по Уральскому времени: «Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. Теперь он является бывшим полицейским», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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