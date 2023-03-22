Челябинский силовик создал сеть борделей, где работали проститутки

23 марта 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске двое местных жителей и сотрудник полиции подозреваются в организации двух спа-салонов, где занимались проституцией. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в СУ СКР по региону. «Следственными органами области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей и сотрудника уголовного розыска одного из районных отделов полиции областного центра. Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)», — заявили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, подозреваемые организовали работу двух спа-салонов в Челябинске, в которых предоставлялись интимные услуги за денежное вознаграждение. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности МВД России по области. Правоохранители проводят следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Обновлено в 13:35 по Уральскому времени: «Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. Теперь он является бывшим полицейским», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В Челябинске двое местных жителей и сотрудник полиции подозреваются в организации двух спа-салонов, где занимались проституцией. Об этом URA.RU сообщили 23 марта в СУ СКР по региону. «Следственными органами области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей и сотрудника уголовного розыска одного из районных отделов полиции областного центра. Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)», — заявили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, подозреваемые организовали работу двух спа-салонов в Челябинске, в которых предоставлялись интимные услуги за денежное вознаграждение. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности МВД России по области. Правоохранители проводят следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Обновлено в 13:35 по Уральскому времени: «Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. Теперь он является бывшим полицейским», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.