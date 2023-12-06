Через челябинскую таможню стали завозить в полтора раза меньше помидоров

07 декабря 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

За год объем импорта помидоров через челябинскую таможню сократился в полтора раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Завоз импортных помидоров через таможню в Челябинской области сократился в полтора раза за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «Томатов в текущем году завезено в полтора раза меньше, а съедобных корнеплодов наоборот — больше в восемь раз. Лидерами среди импортных продуктов стали лук и чеснок, поставки которых выросли в 41 раз», — уточнили агентству в пресс-службе. Среди импортных товаров лидирует также капуста, поставки которой выросли в шесть раз. В рейтинг также попали алкоголь и безалкогольные напитки с увеличением объемов в три раза. Больше всего из региона экспортируют злаки. В 2023 году их объем вывоза увеличился в три раза, а пшеницы — в два. Поставки подсолнечного масла и муки увеличились также вдвое. В числе лидеров экспорта остались и макаронные изделия.

Завоз импортных помидоров через таможню в Челябинской области сократился в полтора раза за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «Томатов в текущем году завезено в полтора раза меньше, а съедобных корнеплодов наоборот — больше в восемь раз. Лидерами среди импортных продуктов стали лук и чеснок, поставки которых выросли в 41 раз», — уточнили агентству в пресс-службе. Среди импортных товаров лидирует также капуста, поставки которой выросли в шесть раз. В рейтинг также попали алкоголь и безалкогольные напитки с увеличением объемов в три раза. Больше всего из региона экспортируют злаки. В 2023 году их объем вывоза увеличился в три раза, а пшеницы — в два. Поставки подсолнечного масла и муки увеличились также вдвое. В числе лидеров экспорта остались и макаронные изделия.