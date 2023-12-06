Через челябинскую таможню стали завозить в полтора раза меньше помидоров

Завоз импортных помидоров через таможню в Челябинской области сократился в полтора раза за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.
«Томатов в текущем году завезено в полтора раза меньше, а съедобных корнеплодов наоборот — больше в восемь раз. Лидерами среди импортных продуктов стали лук и чеснок, поставки которых выросли в 41 раз», — уточнили агентству в пресс-службе.
Среди импортных товаров лидирует также капуста, поставки которой выросли в шесть раз. В рейтинг также попали алкоголь и безалкогольные напитки с увеличением объемов в три раза.
Больше всего из региона экспортируют злаки. В 2023 году их объем вывоза увеличился в три раза, а пшеницы — в два. Поставки подсолнечного масла и муки увеличились также вдвое. В числе лидеров экспорта остались и макаронные изделия.
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