06 декабря 2023

Через челябинскую таможню стали завозить в полтора раза меньше помидоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, овощи, помидоры, томаты, теплица, тепличное хозяйство, сельское хозяйство, агрокомплекс
За год объем импорта помидоров через челябинскую таможню сократился в полтора раза Фото:

Завоз импортных помидоров через таможню в Челябинской области сократился в полтора раза за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

«Томатов в текущем году завезено в полтора раза меньше, а съедобных корнеплодов наоборот — больше в восемь раз. Лидерами среди импортных продуктов стали лук и чеснок, поставки которых выросли в 41 раз», — уточнили агентству в пресс-службе.

Среди импортных товаров лидирует также капуста, поставки которой выросли в шесть раз. В рейтинг также попали алкоголь и безалкогольные напитки с увеличением объемов в три раза.

Больше всего из региона экспортируют злаки. В 2023 году их объем вывоза увеличился в три раза, а пшеницы — в два. Поставки подсолнечного масла и муки увеличились также вдвое. В числе лидеров экспорта остались и макаронные изделия.

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Завоз импортных помидоров через таможню в Челябинской области сократился в полтора раза за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «Томатов в текущем году завезено в полтора раза меньше, а съедобных корнеплодов наоборот — больше в восемь раз. Лидерами среди импортных продуктов стали лук и чеснок, поставки которых выросли в 41 раз», — уточнили агентству в пресс-службе. Среди импортных товаров лидирует также капуста, поставки которой выросли в шесть раз. В рейтинг также попали алкоголь и безалкогольные напитки с увеличением объемов в три раза. Больше всего из региона экспортируют злаки. В 2023 году их объем вывоза увеличился в три раза, а пшеницы — в два. Поставки подсолнечного масла и муки увеличились также вдвое. В числе лидеров экспорта остались и макаронные изделия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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