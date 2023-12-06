06 декабря 2023

На железной дороге в Челябинской области столкнулись автомобиль и поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель выехал под движущийся поезд Фото:

На железнодорожном переезде в Катав-Ивановском районе Челябинской области 7 декабря автомобиль столкнулся с движущимся грузовым поездом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, предварительно, виновником аварии стал водитель минивэна.

«На регулируемом железнодорожном переезде 36 км пикет 1 перегона Катав-Ивановск-Половинка Катавская ЮУЖД произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем. Предварительная причина происшествия — выезд водителя автомобиля на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Там отметили, что сейчас Златоустовской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта. Водитель автомобиля остался жив. Его доставили в больницу с различными травмами.

Водитель легковушки выехал на переезд под запрещающий сигнал светофора
Водитель легковушки выехал на переезд под запрещающий сигнал светофора
Фото:

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На железнодорожном переезде в Катав-Ивановском районе Челябинской области 7 декабря автомобиль столкнулся с движущимся грузовым поездом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, предварительно, виновником аварии стал водитель минивэна. «На регулируемом железнодорожном переезде 36 км пикет 1 перегона Катав-Ивановск-Половинка Катавская ЮУЖД произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем. Предварительная причина происшествия — выезд водителя автомобиля на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. Там отметили, что сейчас Златоустовской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта. Водитель автомобиля остался жив. Его доставили в больницу с различными травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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