Происшествия ДТП На железной дороге в Челябинской области столкнулись автомобиль и поезд. Фото 07 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 + Водитель выехал под движущийся поезд Фото: Анна Майорова © URA.RU На железнодорожном переезде в Катав-Ивановском районе Челябинской области 7 декабря автомобиль столкнулся с движущимся грузовым поездом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, предварительно, виновником аварии стал водитель минивэна. «На регулируемом железнодорожном переезде 36 км пикет 1 перегона Катав-Ивановск-Половинка Катавская ЮУЖД произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем. Предварительная причина происшествия — выезд водителя автомобиля на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. Там отметили, что сейчас Златоустовской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта. Водитель автомобиля остался жив. Его доставили в больницу с различными травмами. Водитель легковушки выехал на переезд под запрещающий сигнал светофора Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры На железнодорожном переезде в Катав-Ивановском районе Челябинской области 7 декабря автомобиль столкнулся с движущимся грузовым поездом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, предварительно, виновником аварии стал водитель минивэна. «На регулируемом железнодорожном переезде 36 км пикет 1 перегона Катав-Ивановск-Половинка Катавская ЮУЖД произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем. Предварительная причина происшествия — выезд водителя автомобиля на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. Там отметили, что сейчас Златоустовской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта. Водитель автомобиля остался жив. Его доставили в больницу с различными травмами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям