На железнодорожном переезде в Катав-Ивановском районе Челябинской области 7 декабря автомобиль столкнулся с движущимся грузовым поездом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, предварительно, виновником аварии стал водитель минивэна.
«На регулируемом железнодорожном переезде 36 км пикет 1 перегона Катав-Ивановск-Половинка Катавская ЮУЖД произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем. Предварительная причина происшествия — выезд водителя автомобиля на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Там отметили, что сейчас Златоустовской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта. Водитель автомобиля остался жив. Его доставили в больницу с различными травмами.
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