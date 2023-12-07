Эксперт по выживанию рассказал, как свердловчанам уберечь детей от стрельбы в школе

Эксперт по выживанию: во время стрельбы в школе нужно бежать зигзагами

07 декабря 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

При стрельбе в школе нужно спрятаться или попытаться сбежать, считает эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Во время стрельбы в школе нужно как можно быстрее эвакуироваться в безопасное место. Однако бежать нужно не по прямой, а зигзагами, заявил URA.RU эксперт по выживанию, руководитель центра специальной подготовки «Каскад» в Екатеринбурге, попросивший не указывать фамилию. «Есть сложившаяся мировая практика действий во время стрельбы в школах. Если у вас есть возможность выбраться из здания — сделайте это. Попытайтесь бежать максимально быстро, но делать это нужно зигзагами, а не по прямой», — пояснил собеседник агентства. Мешкать нельзя: стоит заботиться о личной безопасности, а не о вещах. Выбравшись, нужно незамедлительно звонить в полицию. Если не получается сбежать, то нужно прятаться. «Действуйте быстро, но спокойно. Попытайтесь обезопасить укрытие как можно лучше — выключите свет, не забудьте закрыть дверь, отключите звонок и вибрацию на телефоне», — добавил руководитель «Каскада». Можно прятаться за крупными объектами, которые смогут вас защитить. Но если не получается спрятаться или сбежать, то нужно атаковать нападавшего. «Драться нужно, если нет другого выхода. Действуйте внезапно и на близких дистанциях. Но лучше, конечно, не попадаться вооруженному на глаза», — резюмировал эксперт. По его словам, чаще всего причиной агрессивного поведения детей является буллинг (травля детей сверстниками — прим. URA.RU). «К сожалению, буллинг становится модным, а учителя и психологи не борются против тенденции, родители зачастую не знают, что происходит с их детьми. Это системная проблема, с которой надо бороться. Причем запрет оружия — не самая эффективная мера. Куда важнее заниматься оборудованием школ — ставить нормальные железные двери в классы, оборудовать эвакуационные лестницы», — добавил собеседник. Новость по теме Школьница открыла стрельбу в гимназии Брянска: что известно, погибшие Как писало URA.RU, стрельбу в школе в Брянске днем 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу. Она принесла с собой помповое ружье, принадлежащее отцу, в тубусе для бумаг. В результате ЧП пострадали пять человек, еще двое, включая нападавшую, погибли. Силовики задержали отца школьницы и ее сестру. Следователи выясняют, могли ли они знать о подготовке девочки к стрельбе. Ее папа может попасть под уголовное дело. Директора учреждения Галину Сауткину также увезли в СК, пишет telegram-канал Shot. Ранее свердловский эксперт по выживанию говорил URA.RU, что брянские учителя действовали грамотно во время стрельбы. «Они закрывали детей в классах», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время стрельбы в школе нужно как можно быстрее эвакуироваться в безопасное место. Однако бежать нужно не по прямой, а зигзагами, заявил URA.RU эксперт по выживанию, руководитель центра специальной подготовки «Каскад» в Екатеринбурге, попросивший не указывать фамилию. «Есть сложившаяся мировая практика действий во время стрельбы в школах. Если у вас есть возможность выбраться из здания — сделайте это. Попытайтесь бежать максимально быстро, но делать это нужно зигзагами, а не по прямой», — пояснил собеседник агентства. Мешкать нельзя: стоит заботиться о личной безопасности, а не о вещах. Выбравшись, нужно незамедлительно звонить в полицию. Если не получается сбежать, то нужно прятаться. «Действуйте быстро, но спокойно. Попытайтесь обезопасить укрытие как можно лучше — выключите свет, не забудьте закрыть дверь, отключите звонок и вибрацию на телефоне», — добавил руководитель «Каскада». Можно прятаться за крупными объектами, которые смогут вас защитить. Но если не получается спрятаться или сбежать, то нужно атаковать нападавшего. «Драться нужно, если нет другого выхода. Действуйте внезапно и на близких дистанциях. Но лучше, конечно, не попадаться вооруженному на глаза», — резюмировал эксперт. По его словам, чаще всего причиной агрессивного поведения детей является буллинг (травля детей сверстниками — прим. URA.RU). «К сожалению, буллинг становится модным, а учителя и психологи не борются против тенденции, родители зачастую не знают, что происходит с их детьми. Это системная проблема, с которой надо бороться. Причем запрет оружия — не самая эффективная мера. Куда важнее заниматься оборудованием школ — ставить нормальные железные двери в классы, оборудовать эвакуационные лестницы», — добавил собеседник. Как писало URA.RU, стрельбу в школе в Брянске днем 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу. Она принесла с собой помповое ружье, принадлежащее отцу, в тубусе для бумаг. В результате ЧП пострадали пять человек, еще двое, включая нападавшую, погибли. Силовики задержали отца школьницы и ее сестру. Следователи выясняют, могли ли они знать о подготовке девочки к стрельбе. Ее папа может попасть под уголовное дело. Директора учреждения Галину Сауткину также увезли в СК, пишет telegram-канал Shot. Ранее свердловский эксперт по выживанию говорил URA.RU, что брянские учителя действовали грамотно во время стрельбы. «Они закрывали детей в классах», — отметил он.