06 декабря 2023

Свердловский эксперт по выживанию оценил действия брянских учителей при стрельбе в школе

Эксперт по выживанию: брянские учителя при стрельбе действовали грамотно
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ЧП произошло в школе №5 (архивное фото) Фото:
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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В Брянске учителя школы №5 во время стрельбы действовали грамотно — закрывали учеников в классах и помогали им эвакуироваться. Такую оценку сотрудникам учреждения дал руководитель центра специальной подготовки «Каскад» в Екатеринбурге, автор одноименного youtube-канала о самообороне и безопасности.

«Судя по видео, учителя сработали грамотно — одних школьников закрыли в классах, а других вывели на улицу. Есть сложившаяся мировая практика действий в таких ситуациях, и она как раз подразумевает три тактики, которые могут изменить ход развития событий: бежать, спрятаться или драться», — отметил собеседник агентства.

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Стрельбу в брянской школе устроила восьмиклассница. Она пронесла помповое ружье в тубусе для бумаг. В ЧП пострадали пять человек, двое, включая нападавшую, погибли.

Ружье, как пишет telegram-канал Readovka, принадлежит отцу девочки. Он пытался продать его. Силовики задержали его и сестру нападавшей. Мужчина признался следователям, что хранил оружие в металлическом шкафу под замком. Теперь ему грозит уголовное дело по обвинению в халатном хранении оружия.

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В Брянске учителя школы №5 во время стрельбы действовали грамотно — закрывали учеников в классах и помогали им эвакуироваться. Такую оценку сотрудникам учреждения дал руководитель центра специальной подготовки «Каскад» в Екатеринбурге, автор одноименного youtube-канала о самообороне и безопасности. «Судя по видео, учителя сработали грамотно — одних школьников закрыли в классах, а других вывели на улицу. Есть сложившаяся мировая практика действий в таких ситуациях, и она как раз подразумевает три тактики, которые могут изменить ход развития событий: бежать, спрятаться или драться», — отметил собеседник агентства. Стрельбу в брянской школе устроила восьмиклассница. Она пронесла помповое ружье в тубусе для бумаг. В ЧП пострадали пять человек, двое, включая нападавшую, погибли. Ружье, как пишет telegram-канал Readovka, принадлежит отцу девочки. Он пытался продать его. Силовики задержали его и сестру нападавшей. Мужчина признался следователям, что хранил оружие в металлическом шкафу под замком. Теперь ему грозит уголовное дело по обвинению в халатном хранении оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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