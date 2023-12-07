В Челябинской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ

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В медучреждениях Челябинской области с 7 декабря вводится карантин Фото:

В медучреждениях Челябинской области с 7 декабря вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.

«Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан по гриппу с 7 декабря 2023 года до особого распоряжения. Руководителям школ и детских садов — приостанавливать учебный процесс (либо вводить электронную форму обучения) для класса, группы либо организации в целом в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей на срок не менее семи дней», — говорится в документе.

В Челябинской области за неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы. Большая часть из классов находится в областном центре.

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В медучреждениях Челябинской области с 7 декабря вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. «Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан по гриппу с 7 декабря 2023 года до особого распоряжения. Руководителям школ и детских садов — приостанавливать учебный процесс (либо вводить электронную форму обучения) для класса, группы либо организации в целом в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей на срок не менее семи дней», — говорится в документе. В Челябинской области за неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы. Большая часть из классов находится в областном центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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