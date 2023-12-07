В Челябинской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ

07 декабря 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

В медучреждениях Челябинской области с 7 декабря вводится карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В медучреждениях Челябинской области с 7 декабря вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. «Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан по гриппу с 7 декабря 2023 года до особого распоряжения. Руководителям школ и детских садов — приостанавливать учебный процесс (либо вводить электронную форму обучения) для класса, группы либо организации в целом в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей на срок не менее семи дней», — говорится в документе. В Челябинской области за неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы. Большая часть из классов находится в областном центре.

В медучреждениях Челябинской области с 7 декабря вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. «Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан по гриппу с 7 декабря 2023 года до особого распоряжения. Руководителям школ и детских садов — приостанавливать учебный процесс (либо вводить электронную форму обучения) для класса, группы либо организации в целом в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей на срок не менее семи дней», — говорится в документе. В Челябинской области за неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы. Большая часть из классов находится в областном центре.