Бастрыкин взялся за дело многодетной свердловчанки, проживающей в аварийном доме

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела жительницы Кушвы (Свердловская область) с пятью детьми, живущих в аварийном доме. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком».
«В СМИ размещена публикация, в которой сообщается, что в городе Кушве женщина с пятью детьми проживает в аварийном доме, новое жилье семье не выдают. Кроме того, говорится, что в их квартире из-за постоянной сырости и плесени разрушился потолок в детской комнате. Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сказано в сообщении.
Следственные органы регионального СКР организована проверка дела по статье 293 УК РФ (халатность). Также на прокуратура Кушвы взяла ситуацию на контроль.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.