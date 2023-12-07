07 декабря 2023

Бастрыкин взялся за дело многодетной свердловчанки, проживающей в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Следователи начали проверку по статье 293 УК РФ Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела жительницы Кушвы (Свердловская область) с пятью детьми, живущих в аварийном доме. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком».

«В СМИ размещена публикация, в которой сообщается, что в городе Кушве женщина с пятью детьми проживает в аварийном доме, новое жилье семье не выдают. Кроме того, говорится, что в их квартире из-за постоянной сырости и плесени разрушился потолок в детской комнате. Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сказано в сообщении.

Следственные органы регионального СКР организована проверка дела по статье 293 УК РФ (халатность). Также на прокуратура Кушвы взяла ситуацию на контроль.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела жительницы Кушвы (Свердловская область) с пятью детьми, живущих в аварийном доме. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Следком». «В СМИ размещена публикация, в которой сообщается, что в городе Кушве женщина с пятью детьми проживает в аварийном доме, новое жилье семье не выдают. Кроме того, говорится, что в их квартире из-за постоянной сырости и плесени разрушился потолок в детской комнате. Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сказано в сообщении. Следственные органы регионального СКР организована проверка дела по статье 293 УК РФ (халатность). Также на прокуратура Кушвы взяла ситуацию на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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